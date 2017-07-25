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Вакцины из РФ от клещевого энцефалита соответствуют рекомендациям ВОЗ на генном уровне

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25 июля, 10:40 UTC+3

Качество отечественных препаратов подтвердили масштабные исследования, которые велись в течение пяти лет

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© Юрий Смитюк/ТАСС

В России завершились первые масштабные исследования вакцин клещевого энцефалита на генетическом уровне, подтвердившие качество отечественных препаратов с учетом международных рекомендаций Всемирной Организации Здравоохранения. Работы велись на протяжении пяти лет. Исследования начались в 2012 году специалистами научно-производственного объединения "Микроген" холдинга "Нацимбио" (Госкорпорация Ростех) совместно с "Научным центром экспертизы средств медицинского применения" Минздрава России.

В ходе исследований изучались биологическая и генетическая стабильности применяемого в производстве вакцин штамма вируса клещевого энцефалита по отношению к эталонному варианту штамма, позволяющему вырабатывать стойкий иммунитет.

"По итогам исследований - Энцевир и Энцевир Нео стали первыми отечественными вакцинами клещевого энцефалита, которые подтвердили и биологическую, и генетическую стабильности используемого штамма вируса и, соответственно, самого процесса производства препаратов с учетом международных рекомендаций ВОЗ", – сказал врио генерального  директора НПО "Микроген" Кирилл Гайдаш.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения – с 2011 года всем производителям вакцин в мире рекомендуется подтверждать генетическую стабильность используемых штаммов в процессе производства не только стандартным микробиологическим, но и молекулярно-биологическими методами, а также подтверждать стабильность производственного процесса препаратов.  Вакцинацию препаратом "ЭнцеВир" в России ежегодно проходят более полумиллиона человек старше 18 лет. В 2016 году эта цифра составила порядка 700 тысяч человек. 

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