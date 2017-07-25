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"Швабе" модернизировал пpибор для определения качества пшеницы

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25 июля, 13:40 UTC+3

Холдинг разработал анализатор зерна "Протеин -1М" с усовершенствованной электрической схемой, российской элементной базой и улучшенной эргономикой

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© Холдинг "Швабе""

Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех разработал анализатор зерна "Протеин -1М". По сравнению с прибором "Протеин-1" в новинке усовершенствована электрическая схема, заменена импортная элементная база на отечественную, а также переработана компоновка прибора, что позволило улучшить его эргономические свойства, уменьшить габаритные размеры и вес.

"Протеин-1М" разработан специалистами предприятия Холдинга – "Швабе – Технологическая лаборатория". Он позволяет измерять стекловидность, содержание клейковины и белка в пшенице и определять класс ее качества.

"По сравнению с прибором "Протеин-1", наша новинка имеет более компактные габариты и весит вдвое меньше. Это стало возможным после оптимизации компоновки прибора, усовершенствования электрической схемы, замены импортной элементной базы на отечественную. Данные качества играют важную роль при работе с анализатором в полевых условиях. Также мы уделили внимание дизайну устройства: "Протеин-1М" получил улучшенную эргономику и практичное цветовое исполнение. Запуск изделия в серийное производство запланирован в конце 2017 года", – рассказал генеральный директор "Швабе – Технологическая лаборатория" Федор Броун.

Новый прибор предназначен для проведения массовой экспресс-оценки качества зерна пшеницы.

Целевыми потребителями "Протеин-1М" могут стать предприниматели малого и среднего бизнеса (фермерские хозяйства), специализирующиеся на выращивании и реализации пшеницы. На одну процедуру измерения на данном мобильном устройстве предприятия "Швабе" требуется не более трех минут.

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