Концерн "РТИ" вновь вошел в топ-100 мировых производителей оружия по версии Defense News

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российский Концерн "РТИ" снова вошел в топ-100 мировых оборонных компаний по версии издания The Defense News.

"Уверен, присутствие в наиболее перспективных сегментах рынка позволит нашей компании не только удерживать уже привычные места в мировых рейтингах, но и поступательно двигаться вверх", - заявил генеральный директор компании Максим Кузюк, слова которого приводятся в сообщении "РТИ", поступившем во вторник в ТАСС.

Согласно ежегодному рейтингу года американского издания The Defense News, компания "РТИ" занимает 86-е место с доходами от продажи вооружения в 2016 году на сумму $565,90 млн.

В рейтинг также вошли еще пять российских компаний: концерн ВКО "Алмаз-Антей" – 11 место, "Объединенная авиастроительная корпорация" – 14 место, корпорация "Тактическое ракетное вооружение" – 32 место, "Уралвагонзавод" – 45 место, концерн "Радиоэлектронные технологии" – 50 место.

При этом концерн "РТИ" входит в топ-100 мировых оборонных компаний на протяжении последних шести лет.

"Постоянное присутствие лидеров российского ОПК в престижном оборонном рейтинге свидетельствует о том, что российские компании работают стабильно и успешно реализуют свои стратегические планы. В то же время, находится в элите мировой оборонки в качестве постоянного игрока с каждым годом становится все сложнее. Поэтому мы ищем новые подходы и возможности для реализации такой масштабной задачи", - говорит председатель совета директоров ОАО "РТИ", генеральный конструктор Системы предупреждения о ракетном нападении РФ Сергей Боев.

По его словам, трендом последних лет стали перспективные технологии в области радиолокации, комплексных систем безопасности и связи

"Продукция концерна "РТИ" широко известна и пользуется заслуженным авторитетом на отечественном рынке. Причем, не только со стороны наших традиционных заказчиков – силовых ведомств. Опыт, технологии и компетенции, накопленные при создании изделий оборонного назначения, мы успешно реализуем при создании высокоэффективных продуктов для органов государственного управления различного административного уровня. В частности, речь идет о защищенных автоматизированных системах управления и системах поддержки принятия решений. Также есть спрос со стороны зарубежных заказчиков. Исходя из этого, мы подписали с руководством "Рособоронэкспорта" программу совместной деятельности, которая направлена на продвижение нашей продукции на внешний рынок", - подчеркнул в свою очередь Кузюк.