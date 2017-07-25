Омская область вошла в экспертную группу по внедрению проектного управления в РФ

На заседании Проектного комитета 25 июля под председательством Губернатора Омской области Виктора Назарова рассмотрены вопросы реализации Стратегии социально-экономического развития региона в рамках проектного офиса.

"За полгода мы запустили 20 приоритетных проектов. Мы должны обеспечить эффективное достижение поставленных стратегических целей и предусмотреть финансирование региональных проектов при формировании бюджета на следующий год", - определил задачи глава региона.

Министр экономики Омской области Оксана Фадина сообщила, что на сегодняшний день в реестр Проектного офиса включено 47 региональных проектов, 10 из которых связаны с основными направлениями стратегического развития Российской Федерации.

Омский регион и шесть других субъектов федерации (Московская, Ленинградская, Архангельская, Белгородская области, Приморский край и Ханты-Мансийский округ) вошли в состав межрегиональной рабочей группы по подготовке федеральных методических рекомендаций по внедрению проектной деятельности в России. По мнению экспертов, этот факт подтверждает высокую компетенцию Омской области по вопросам внедрения и реализации проектного управления.

"На сегодняшний день в Омской области 27 проектов находятся в стадии реализации, по девяти завершается подготовка плановых документов и еще девять на стадии инициации. Механизм проектного управления заработает в полную силу, когда проекты, связанные со Стратегией, будут обеспечиваться финансированием в приоритетном порядке", - считает Оксана Фадина.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Стрельцов вынес на обсуждение членов комитета проекты, направленные на стимулирование жилищного строительства и обеспечение граждан жильем. Эти вопросы рассматривались на заседаниях ранее, и губернатор поручал проработать механизмы реализации проектов по трем самостоятельным направлениям. Так, по проекту "стимулирования строительства" средства господдержки можно привлечь в рамках ФЦП "Жилище", что позволит ввести не менее 20 тыс. кв. м жилья. Кроме того, предусмотрены федеральные субсидии на строительство школ и детских садов, что позволит новым микрорайонам развиваться более динамично. В ближайшей перспективе планируется строительство детских садов в микрорайонах "Амурский" и "Садовый" и новой школы по улице Завертяева в Омске. Ориентировочно, в 2018 – 2019 гг. из областного бюджета на эти цели выделят около 635 млн рублей, из федерального бюджета- 327 млн рублей. На заседании обсуждались вопросы эффективного расходования средств, в том числе при проектировании объектов.

Для повышения доступности ипотечных жилищных кредитов рассмотрена возможность предоставления господдержки льготникам на первоначальный взнос. Чтобы проект стартовал, необходимо около 150 млн рублей, которые в ближайшие два года должны быть выделены из областного бюджета. Предполагается, что социальные выплаты на первоначальный взнос получат 200 семей. Третий проект направлен на развитие рынка арендного жилья. Инвестиции можно направить на выкуп квартир в долгостроях, чтобы из них сформировать фонд арендного жилья. Например, в шести проблемных домах дольщиков, которые планируются к вводу в эксплуатацию в этом году, имеется 140 нереализованных квартир. Их можно было бы выкупить по программе, а вырученные средства – направить на завершение строительства домов. В результате реализации программы граждане с невысоким доходом могли бы получать жилье по договорам найма, а строители – ввести не менее 30 тыс. кв. метров арендного жилья.