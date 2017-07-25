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"Швабе" показал перспективные разработки на конгрессе "Медицина и здоровье в спорте"

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25 июля, 15:40 UTC+3

Холдинг рассказал о перспективных изделиях в области медицинского приборостроения на Международном конгрессе в Леоганге (Австрия)

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© холдинг "Швабе"

Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех рассказал о перспективных изделиях в области медицинского приборостроения на 23-м Международном конгрессе "Медицина и здоровье в спорте", который проходил с 9 по 14 июля в г. Леоганге (Австрия).

На конгрессе специалисты "Швабе" выступили с двумя докладами. Первое выступление было посвящено технологическим особенностям медицинского оборудования, производимого на различных предприятиях Холдинга. В рамках второго доклада состоялась презентация электрокардиографа с функцией автоматической выдачи результата.

"Данный компактный электрокардиограф отвечает современным мировым тенденциям в области кардиологического оборудования. Он доступен для использования даже младшим медицинским персоналом, позволяет снимать ЭКГ у пациента без посещения медучреждения и получать мгновенную расшифровку результата. Кроме того, изделие дает возможность получить удаленную консультацию специалиста и моментально просматривать полученный результат с помощью компьютера или мобильного устройства", - сообщил заместитель генерального директора Холдинга "Швабе" Иван Ожгихин.

Разработка Холдинга вызвала повышенный интерес у международного врачебного сообщества. По завершению работы секции ряд врачей изъявили желание протестировать на себе кардиотехнику "Швабе".

В работе 23-го конгресса "Медицина и здоровье в спорте" приняли участие владельцы клиник и ведущие врачи из 22 стран мира.

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