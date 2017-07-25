На МАКС-2017 стенд "Швабе" посетили более 100 тысяч человек

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Холдинг "Швабе" продемонстрировал передовые разработки на 13-м Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017, который проходил с 18 по 23 июля в г. Жуковский (Московская область).
За время работы авиасалона экспозицию "Швабе" посетили более 100 000 человек. С продукцией холдинга ознакомились различные российские организации, в том числе представители министерства обороны и министерства промышленности и торговли РФ, военно-промышленной комиссии при правительстве России. Интерес к продукции также проявили и представители компаний из Венесуэлы, Индии, Малайзии, Турции и других зарубежных государств.
"На МАКС-2017 мы провели ряд переговоров с российскими и зарубежными партнерами по авиа-космическому направлению. В частности, был заключен меморандум о сотрудничестве, который позволит холдингу увеличить свое присутствие на рынках Азии в области электронно-компонентной базы. Также наши предприятия подписали финансовые соглашения, направленные как на улучшение банковского обслуживая сотрудников, так и на пополнение оборотных средств для выполнения обязательств в рамках различных контрактов", ̶ сообщил генеральный директор Холдинга "Швабе" Алексей Патрикеев.
На салоне экспозицию "Швабе" осмотрели президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, заместитель председателя коллегии военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ Олег Бочкарев. В частности, представитель ВПК России ознакомился с широкозахватной мультиспектральной оптико-электронной аппаратурой "Аврора" для малых космических аппаратов, датчиком высоты облаков ДВО-3, а также с системами оптического наблюдения (СОН 530, СОН 730, СОН 820) и системами малогабаритными стабилизированными (СМС 550, СМС 831) для различных типов техники. СОН и СМС также вызвали повышенный интерес у представителей индийской корпорации Hindustan Aeronautics Limited. А дивизионный генерал атташе по вопросам обороны Боливарианской Республики Венесуэла Симон Андриан Ногера Гонсалес на стенде Холдинга изучил возможности бинокля со стабилизацией изображения БКС 20х50 и видеокамеры С-200 с инфракрасной подсветкой.
На МАКС-2017 "Швабе" заключил три соглашения о сотрудничестве. В партнерстве с Китайской аэрокосмической научной и промышленной корпорацией CASIC Холдинг увеличит свое присутствие на зарубежных рынках в области электронно-компонентной базы. Красногорский завод им. С.А. Зверева станет взаимодействовать с Новикомбанком по зарплатному обслуживанию, а Уральский оптико-механический завод благодаря поддержке данного банка сможет оперативно пополнять оборотные средства для выполнения обязательств в рамках различных контрактов.
В рамках прошедшего салона "Швабе" принял участие в мероприятии "День студента". Специалисты Холдинга рассказали студентам о вакансиях различных предприятий, познакомили их с программами стажировок по различным специальностям и с особенностями целевой контрактной подготовки.
На МАКС-2017 в составе коллективной экспозиции электронного кластера Ростех "Швабе" показал около 70 изделий: оптико-электронные и навигационные системы для воздушных судов и космических аппаратов, наблюдательную, тепловизионную и лазерную технику, оптические материалы, фотоприемные устройства и другие.