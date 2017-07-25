Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

RAEX присвоило рейтинг качества управления закупочной деятельностью СИБЭКО на уровне РКЗ 8

Новости партнеров
25 июля, 15:59 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

Рейтинговое Агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) присвоило рейтинг качества управления закупочной деятельностью АО "Сибирская энергетическая компания" (АО "СИБЭКО")  на  уровне  РКЗ 8 "Высокое качество управления закупочной деятельностью".

Позитивное влияние на оценку качества управления закупочной деятельностью в АО "СИБЭКО" и ее дочерних обществах оказала развитая нормативная база, регламентирующая закупочную деятельность, соответствие лучшим практикам структуры управления закупочной деятельностью, высокий уровень автоматизации закупочной деятельности, высокие показатели исполнения плана закупок по итогам 2016 года, достаточность принятых компанией мер для предотвращение недобросовестного поведения контрагентов, незначительное количество жалоб на действия/бездействие компании  в антимонопольный орган, признанных обоснованными. В компании внедрена прозрачная процедура добровольной аккредитации потенциальных поставщиков (исполнителей).

"Мы отмечаем постоянно проводимую в АО "СИБЭКО" работу по совершенствованию нормативной базы, а также организационной структуры управления закупочной деятельностью, - отмечает ведущий аналитик RAEX (РАЭКС-Аналитика) Дмитрий Миндич.  -  Вместе с тем, компании необходимо более полно реализовать принцип коллегиальности в принятии решений в ходе подготовки и проведения закупочных процедур, обеспечить независимость технической экспертизы заявок участников закупочных процедур, а также обеспечить более широкое применение конкурентных закупочных процедур для обеспечения генерирующих предприятий, входящих в компанию, энергоносителями".

По мнению RAEX (РАЭКС-Аналитика), потенциал повышения качества управления закупочной деятельностью в компании заключается в публикации детализированных требований к участникам закупочных процедур, увеличении доли конкурентных закупок, а также закупок в электронной форме в общей стоимости и численности закупочных процедур,  повышении информативности годовой программы закупок в качестве инструмента долгосрочного анонсирования закупок. Кроме того, ограничение полномочий  руководителей структурных подразделений компании, выступающих инициаторами закупок, в подготовке и согласовании закупочной документации, а также проведении технической экспертизы заявок и принятию решений о допуске участников, обеспечит снижение риска возникновения конфликта интересов при проведения закупок.

АО "Сибирская энергетическая компания" (АО "СИБЭКО") является крупнейшим поставщиком тепло- и электрической энергии в Сибири. В состав генерирующих мощностей компании входят шесть тепловых электрических станций. В качестве организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения и теплоснабжения, АО "СИБЭКО" является субъектом  Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (в соответствии с п. 1 части 2 статьи 1 Закона). Таким образом, для оценки качества управления закупочной деятельностью в данной компании в полной мере может быть применена методика рейтинга качества управления закупочной деятельности в компаниях с государственным участием и государственных корпорациях RAEX (РАЭКС-Аналитика).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
5
В России открылась выставка каллиграфии, живописи и произведений Дачань
3
Мировой тренд пришел в Москву: флористы представили цветочные букеты в шляпных коробках
5
Югра презентует инвестиционный потенциал на "Иннопроме-2017"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Волоколамском шоссе произошло ДТП с пятью автомобилями
2
Трамп выступил за расследование действий Украины по саботажу его предвыборной кампании
3
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей
4
Минтранс разъяснил свою инициативу о новых правилах провоза ручной клади
5
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа для авиапассажиров
6
Полиция Москвы разыскивает водителя, скрывшегося с места ДТП на Волоколамском шоссе
7
Минтранс предложил исключить из бесплатной ручной клади одежду, ноутбуки и телефоны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама