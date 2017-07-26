Оркестр Мариинского театра и японская пианистка Канон Мацуда выступят во Владивостоке

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Москва, 26 июля 2017 г. /Пресс-служба министерства культуры РФ/. В рамках проекта Министерства культуры РФ "Русские Сезоны" японская пианистка Канон Мацуда выступит на одной сцене с музыкантами знаменитого симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
Воплощением универсального и объединяющего языка музыки станет концерт "Стравинский во Владивостоке" 25 июля, посвященный празднованию 135-летия со дня рождения великого русского композитора Игоря Стравинского. Оркестр Мариинского театра и японская пианистка Канон Мацуда откроют симфоническую программу II Международного Дальневосточного фестиваля "Мариинский" во Владивостоке произведением одного из самых ярких новаторов среди музыкантов ХХ века - на Приморской сцене прозвучит музыка балета "Петрушка".
Мацуда исполнит виртуозный и озорной Первый фортепианный концерт Родиона Щедрина. Молодая солистка уже выступала во Владивостоке на I Международном Дальневосточном фестивале "Мариинский" и покорила зал великолепной игрой и уникальным японским артистизмом. Примечательно, что в этом году у японской пианистки вышел второй музыкальный альбом, в который вошли лучшие образцы классической музыки, созданные русскими композиторами.
Проект "Русские Сезоны" - настоящий праздник красоты и искусства, который проходит более чем в 40 городах Японии и в Дальневосточном регионе России. На протяжении всего года лучшие коллективы и учреждения культуры гастролируют со своими программами по Стране восходящего солнца.