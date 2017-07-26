Ученые Южно-Уральского государственного университета разрабатывают суперсовременные ГИС.

Ученые Южно-Уральского государственного университета создали геопортал Челябинской области. Продукт создан по заказу правительства региона. Портал позволяет пользователям отмечать места свалок, ямы на дорогах, прикреплять фото этих объектов и писать жалобы. Муниципалитеты, используя эту информацию, реагируют на проблему и отмечают статус ее решения.

Специалисты университета разрабатывают ГИС, используя технологии интегрирования нескольких платформ. Это позволяет совмещать ГИС с системами кадастров, госреестра, строительных и дорожных ресурсов и т. д., что адаптирует системы под конкретную задачу заказчика. "Сейчас технологии позволяют совмещать ГИС и другие информационные системы между собой. В этом случае наши специалисты дорабатывают программу - дописывают часть кода или программный модуль, после чего совмещают платформы, – говорит Директор НОЦ "Геоинформационные системы" Валентина Максимова, – так, в 2015 году в геопортал был встроен модуль для Министерства сельского хозяйства, он позволяет производить мониторинг земель сельхозназначения: выявлять учтенные и неучтенные, обрабатываемые и необрабатываемые земли, контролировать состояние посевов, прогнозировать урожай и многое другое".

Это пример того, как можно продолжать базовую ГИС и уходить в более узкие профильные темы. Чтобы эти системы обновлять под определенные задачи, специалисты ЮУрГУ изучают актуальные востребованные тренды в отрасли ГИС, чтобы в дальнейшем применять инновационные технологии в Уральском регионе и научных исследованиях.

Как отмечают в Южно-Уральском университете, простому пользователю ГИС известны под названиями Google maps, Яндекс-карты, 2ГИС и другие. Цифровые карты помогают пользователю найти нужную улицу, схему проезда к любимому кафе, отобразить свое местоположение, отслеживать пробки на дорогах. Кроме того, пользователи системы могут дополнять или редактировать информацию об объектах. Однако этот инструмент может иметь более широкое применение. Системы хранят статистические и географические данные о явлениях или предметах. Они позволяют осуществлять мониторинг, моделирование объектов на основе полученных данных, производить анализ, поиск, получение и хранение информации.

ГИС широко используется во многих сферах: от геологии и картографии до обороны, инженерии и управления крупными имущественными комплексами. Системами пользуются в решении глобальных проблем, например, предотвращение и прогнозирование природных катаклизмов, проблем мирового океана, глобального потепления.

Валентина Максимова © ЮУрГУ

"Кроме решения помощью ГИС проблем региона, ученым ЮУрГУ удалось сделать системы дешевле, чем зарубежные аналоги. Компании за рубежом работают под лицензиями компаний-разработчиков ГИС, чтобы купить такую систему нужно оплатить еще и довольно дорогую лицензию, а также производить оплату за постоянное техническое сопровождение и обновление. В нашем случае работы с ГИС используется открытая лицензия, которая предоставляется бесплатно. Заказчику нужно будет заплатить только за разработку нужной части системы или модуля для решения конкретной задачи" - поясняет Валентина Максимова.

Большой проблемой ученых является отсутствие исходных данных в электронном виде, так как большая часть до сих пор хранится на бумаге. Специалистам приходится оцифровывать большие массивы данных вручную, тем самым пополняя Государственный фонд данных информацией, полученной с помощью дистанционного зондирования Земли – это высокодетальные космоснимки.

ГИС, которые разрабатываются в ЮУрГУ, позволяют решить ряд проблем, связанных с лесным и сельским хозяйством, также ГИС можно использовать для согласования кадастров. Геоинформационные системы решают задачи промышленности, например, помогают найти лучше местоположение завода, либо сделать его перепланировку. С помощью полученных фотопланов (больших изображений, получаемых со спутников или беспилотных летательных аппаратов) можно мониторить состояние дорог: ямы, заснеженность, используя ГИС специалисты университета подсчитывают объемы выработки карьеров. Сейчас ученые ЮУрГУ разрабатывают ГИС для предприятий, например, поэтажные планы зданий с различной информацией об объекте, которые помогут инженерным и ремонтным службам продумать план работы дистанционно.

По словам ученых, с помощью ГИС есть шанс значительно усовершенствовать инфраструктуру городов. Системы помогут грамотней планировать дороги, застройку новых микрорайонов, а также вовремя отслеживать их состояние. Спутниковые системы уже позволяют рассматривать явления он-лайн, что поможет еще оперативной и быстрей разрешать многие чрезвычайные ситуации. В настоящее время ГИС начинают использовать технологии "Интернет вещей" и комплекс различных датчиков. Это означает, что на цифровых картах в мобильных устройствах можно наблюдать за любым объектом – большим или очень маленьким в режиме он-лайн , а получение и анализ информации осуществлять автоматизированно, что во многом ускоряет и оптимизирует результаты работ. По словам ученых, с каждым годом ГИС используется все шире, а значит, решение многих существующих проблем значительно ускоряется, появляются новые возможности осуществления мониторинга за предметами и явлениями в режиме реального времени. Также применение технологий ГИС способствует осуществлению прогнозирования и моделирования любых ситуаций, установлению закономерностей и связей в социально-экономическом развитии отраслей, рынков и регионов в целом.

Ксения Машкова