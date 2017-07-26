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В Туве создадут агрохолдинг на условиях государственно-частного партнерства

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26 июля, 12:21 UTC+3

С инвестором также достигнута договоренность о развитии птицефабрики "Енисейская"

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Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС

Агрохолдинг на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) создадут в Туве. На территории Тандинского района планируется открыть молочно-товарную ферму, свинокомплекс, выращивать пшеницу, картофель и овощи, сообщили в пресс-службе главы республики.

"Двести рабочих мест в Танды, возвращение в оборот заброшенных посевных площадей, где с одного гектара можно получить до 20-30 центнеров урожая, картофелеводство и овощеводство, восстановление молочно-товарной фермы, и в перспективе свинокомлекса – таковы наши задачи. Дальше – вектор на развитие птицефабрики", - приводятся в сообщении слова главы Тувы Шолбана Кара-оола.

Как пояснили в пресс-службе, с инвестором достигнута договоренность о развитии птицефабрики "Енисейская", которая для производства продукции станет использовать сырье создаваемого агрохолдинга в Тандинском районе.

"Под картофелеводство и овощеводство предусмотрено 150 га земли. Начинаем вкладываться в строительство коровника. С учетом агрохолдинга в Танды и птицефабрики "Енисейская" будет создано около 400 рабочих мест. В августе планируем завоз 100 тыс. яиц бройлеров и 51 тыс. кур-несушек. Через две недели завершаем на фабрике ремонт", - цитирует пресс-служба руководителя крестьянско-фермерского хозяйства "Оюн" Василия Оюна.

Ранее на принципах ГЧП открылся новый мясокомбинат в поселке Сукпаке, который занимается производством баранины. 

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