В Туве создадут агрохолдинг на условиях государственно-частного партнерства

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Агрохолдинг на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП) создадут в Туве. На территории Тандинского района планируется открыть молочно-товарную ферму, свинокомплекс, выращивать пшеницу, картофель и овощи, сообщили в пресс-службе главы республики.
"Двести рабочих мест в Танды, возвращение в оборот заброшенных посевных площадей, где с одного гектара можно получить до 20-30 центнеров урожая, картофелеводство и овощеводство, восстановление молочно-товарной фермы, и в перспективе свинокомлекса – таковы наши задачи. Дальше – вектор на развитие птицефабрики", - приводятся в сообщении слова главы Тувы Шолбана Кара-оола.
Как пояснили в пресс-службе, с инвестором достигнута договоренность о развитии птицефабрики "Енисейская", которая для производства продукции станет использовать сырье создаваемого агрохолдинга в Тандинском районе.
"Под картофелеводство и овощеводство предусмотрено 150 га земли. Начинаем вкладываться в строительство коровника. С учетом агрохолдинга в Танды и птицефабрики "Енисейская" будет создано около 400 рабочих мест. В августе планируем завоз 100 тыс. яиц бройлеров и 51 тыс. кур-несушек. Через две недели завершаем на фабрике ремонт", - цитирует пресс-служба руководителя крестьянско-фермерского хозяйства "Оюн" Василия Оюна.
Ранее на принципах ГЧП открылся новый мясокомбинат в поселке Сукпаке, который занимается производством баранины.