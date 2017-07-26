Более 2 тыс. семей получили сертификат на областной маткапитал в Иркутской области

Сертификат на областной маткапитал получили 2535 семей Иркутской области в первом полугодии 2017 года. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов.

"С начала реализации закона выдан 26931 сертификат на областной материнский капитал, в том числе за первое полугодие 2017 года - 2 535 сертификатов, - сказал Владимир Родионов. - На 1 июля средствами областного материнского капитала распорядилась 8621 семья на сумму чуть более 854 млн рублей, в том числе в этом году – 1400 семей на сумму 138,4 млн рублей".

Закон о дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, действует в регионе с 2012 года. При рождении третьего или последующих детей для них предусмотрена выплата в размере 100 тыс. рублей из областного бюджета.

Получившие сертификат могут потратить средства материнского капитала в полном объеме либо по частям на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком или приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.