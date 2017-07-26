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Стенд Челябинской области торжественно открылся на ЭКСПО-2017 в Астане

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26 июля, 12:50 UTC+3

Южный Урал представит свой экономический потенциал более чем 100 странам мира

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© Официальный сайт Губернатора Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 25 июля. /ТАСС/. Стенд Челябинской области торжественно открылся на ЭКСПО-2017 в Астане, сообщают в управлении пресс-службы и информации правительства региона. Южный Урал представит свой экономический потенциал более чем 100 странам мира, участвующим во всемирном ЭКСПО. 

"Эта выставка - событие мирового масштаба. Для нас это уникальная возможность представить научные разработки южноуральских компаний и действующие проекты", - поприветствовал посетителей стенда губернатор региона Борис Дубровский.

На стенде представлены компетенции Южного Урала в металлургии, машиностроении, энергетике, туризме, а также социальных сферах – образовании, медицине, культуре и спорте. Посетители стенда смогут отправиться в онлайн-путешествие по Челябинской области по специально разработанной интерактивной карте.

В управлении сообщили, что с 24 по 30 июля на ЭКСПО-2017 проходит тематическая неделя Южного Урала области. Состоится пять основных мероприятий, в числе которых торжественное открытие, бизнес-форум "Энергия бизнеса - энергия развития", научно-практическая конференция "Будущее альтернативной энергетики: реалии и перспективы", круглые столы "Использование систем и технологий индустриального интернета на службе энергетического комплекса" и "Ядерная медицина – энергия для здоровья".

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