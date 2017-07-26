Делегация Канадской деловой ассоциации в России и Евразии посетит ВЭФ

Москва, 26 июля /Росконгресс/ -- Канадская Деловая Ассоциация в России и Евразии (CERBA) организует делегацию для участия в третьем Восточном экономическом форуме, который состоится 6-7 сентября во Владивостоке.

Ожидается, что в состав делегации войдут около десяти канадских компаний, среди которых такие всемирно известные корпорации, как Kinross Gold, Bombardier, Pratt & Whitney Canada, SNC Lavalin, а также председатель национального совета директоров CERBA Лу Наумовский, президент компании Rare Capital Corp и председатель совета директоров CERBA Британской Колумбии Эрин Чаттер, вице-президент компании Ronald. A. Chisholm и председатель московского совета CERBA Нейтан Хант.

В рамках стратегического партнерства между CERBA и Фондом "Росконгресс" представители компаний из горнометаллургического, аэрокосмического, сельскохозяйственного, финансового секторов представят собственный опыт ведения бизнеса в России и внесут предложения по дальнейшему улучшению делового и инвестиционного климата для иностранного бизнеса.

Справочная информация:

Восточный экономический форум

Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года.

Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Организатор ВЭФ 2017 – Фонд "Росконгресс" – крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укреплению имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.