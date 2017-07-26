Москва, 26 июля /Медиа-Менеджер России/ -- Главой попечительского совета премии "Медиа-Менеджер России" избран Вячеслав Муругов. Кандидатура генерального директора "СТС Медиа" была единогласно одобрена участниками совета, в который входят представители бизнеса и медиасообщества, принимающие активное участие в развитии медиаиндустрии и рынка массовых коммуникаций. В их числе:

Михаил Бергер, генеральный директор ГК "РУМЕДИА"

Владимир Желонкин, генеральный директор ИД "Коммерсантъ"

Ирина Жукова, директор по коммуникациям и связям с общественностью "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг"

Сергей Кожевников, директор по контенту "Эр-Телеком"

Сергей Коптев, первый заместитель генерального директора Национального рекламного альянса

Юрий Костин, генеральный директор "ГПМ Радио"

Елена Кохановская , директор по связям с общественностью "Мобильные ТелеСистемы" (МТС)

Вячеслав Лащевский, председатель совета директоров Коммуникационной группы АГТ

Рауно Ниемела, вице-президент по продажам бумаги в России Международной лесопромышленной компании UPM

Руслан Новиков, генеральный директор АО "Аргументы и факты"

Вячеслав Муругов отметил: "Для меня огромная честь стать председателем попечительского совета премии “Медиа-Менеджер” и я очень благодарен коллегам за оказанное мне доверие. Вот уже 17 лет премия следит за самыми последними трендами индустрии и отмечает наиболее ярких, неординарных и талантливых ее представителей. Уверен, что с каждым годом участники премии будут ставить планку достижений все выше, тем самым создавая ориентир для будущих претендентов на победу и способствуя развитию медиаиндустрии в России".

На протяжении 20-летней карьеры г-н Муругов участвовал в создании и развитии ведущих телеканалов в России и СНГ, продакшн-компаний, более чем 50-и телевизионных шоу и сериалов, востребованных у зрителей по всему миру. В 1997 году Вячеслав начал работу в качестве сценариста для каналов ОРТ и РТР, за следующие 20 лет уже в качестве автора и продюсера создал более 50-и сериалов и шоу для ведущих российских телеканалов. Г-н Муругов также продюсировал ряд полнометражных кинофильмов.

В 2000 году Вячеслав Муругов вместе с партнерами создал продакшн-компанию ЛЕАН-М, которая в 2005 году была приобретена Sony Pictures Television.

В 2005 году г-н Муругов присоединился к команде "СТС Медиа", где проработал на разных позициях до 2015 года. В 2015 Вячеслав Муругов стал партнером Федора Бондарчука и генеральным продюсером кинокомпании "Арт Пикчерс". В 2016 году вернулся в "СТС Медиа", заняв пост Генерального директора компании.

Вячеслав Муругов получил 14 премий ТЭФИ и 5 премий Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

В апреле 2017 года в рамках крупнейшего международного рынка телевизионного и цифрового контента MIPTV Вячеслав Муругов был удостоен специальной почетной медали – Médaille d’Honneur. Награда присуждается руководителям высшего ранга, деятельность, личность и профессиональный путь которых повлияли на развитие телевизионной индустрии в национальном и в международном масштабе.

Назначение Вячеслава Муругова придаст премии новый импульс развития, как с точки зрения расширения охвата медиа-сферы, так и в таких вопросах как привлечение новых партнеров и повышение стандартов мероприятия.

Ранее пост председателя попечительского совета национальной премии "Медиа-Менеджер России" занимал Александр Гафин, член совета директоров латвийского банка Rietumu. Первым председателем попечительского совета национальной премии "Медиа-Менеджер России" был Александр Дыбаль, в то время, занимающий должность генерального директора медиахолдинга "Газпром-Медиа", ныне член Правления, заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям ПАО "Газпром нефть".