Предприятие "Швабе" удостоено благодарности Президента России

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Предприятию Холдинга "Швабе" Госкорпорации Ростех объявлена благодарность Президента Российской Федерации за большой вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны и достигнутые трудовые успехи.
Награды главы государства было удостоено предприятие Холдинга "Швабе" - Государственный институт прикладной оптики (ГИПО). Она вручается коллективам организаций в соответствии с указом Президента России № 487 от 11 апреля 2008 года.
"Государственный институт прикладной оптики является научно-производственным центром федерального значения. В 2016 году предприятие нашего холдинга успешно завершило шесть ОКР по разработке продукции военного назначения и базовых промышленных технологий, а также запустило в серийное производство ряд перспективных оптико-электронных систем", - рассказал заместитель генерального директора холдинга "Швабе" Дмитрий Жидков.
ГИПО занимает лидирующие позиции на внутреннем рынке по разработке и производству тепловизионных каналов и систем наведения лазерных станций обороны авиационных комплексов. Кроме продукции специального назначения предприятие также изготавливает сложную оптическую компонентную базу для гражданских оптико-электронных приборов: дифракционную и асферическую оптику, оптические покрытия различного назначения.