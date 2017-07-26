"Швабе" улучшит качество изображения тепловизионной техники

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Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех приобрел прибор для измерения оптических характеристик объективов и узлов тепловизионной техники. Он позволит на 25% ускорить внедрение новых приборов в производство и на 12% повысить точность контроля технических параметров различных изделий.
Новое оборудование было закуплено предприятием холдинга - "Швабе – Оборона и Защита" в рамках программы технического перевооружения в 2017 году. Оно будет применяться на заводе для измерения качества изображения оптических систем тепловизионных изделий, работающих в средней (3-5 мкм) и дальней (8-14 мкм) ИК-области спектра.
"Данная техника имеет понятный интерфейс и способна оперативно измерять широкий перечень технических параметров в тепловизионной технике. Применение прибора в работе позволит нам на 12% повысить точность контроля различных оптических характеристик при изготовлении продукции", - рассказал генеральный директор "Швабе – Оборона и Защита" Василий Рассохин.
Программное обеспечение оборудования позволяет осуществлять ряд измерений в автоматическом режиме. Полученные данные система способна экспортировать в различные форматы файлов.
Запуск нового устройства в производственный процесс запланирован на "Швабе – Оборона и Защита" в августе 2017 года.