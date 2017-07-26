"Швабе" осуществил поставку буссолей в Беларусь

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Холдинг "Швабе" отгрузил в июне белорусскому партнеру буссоли АР-1, предназначенные для лесоустроительных и топографических работ.
Поставка партии АР-1 в Республику Беларусь была осуществлена предприятием Холдинга "Швабе" – Вологодским оптико-механическим заводом (ВОМЗ) в рамках договора, заключенного в мае 2017 года. Буссоли используются для ориентирования на местности, измерения магнитных азимутов и построения горизонтальных углов.
"С данным партнером наше предприятие сотрудничает с 2013 года. Наши буссоли легки и удобны в обращении и пользуются высоким спросом среди работников лесного хозяйства Беларуси", - сообщил заместитель генерального директора Холдинга "Швабе" Иван Ожгихин.
Лесники и лесорубы применяют АР-1 при отводе территорий под вырубку. Использование данного высокоточного прибора позволяет осуществлять валку деревьев с соблюдением ширины пасек и размеров погрузочных площадок, сохранять подрост, а также избегать штрафных санкций за несоблюдение регламента.
Буссоль ВОМЗ имеет компактные размеры (100х140х140 мм) и малый вес (0,5 кг). При подготовке данного устройства к работе нет необходимости ориентировать шкалы, так как нулевой штрих совпадает с магнитным меридианом. В АР-1 также предусмотрен пузырьковый (шаровый) уровень, существенно повышающий показатели точности измерений.