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Радиофестиваль "Голос Кавказа" в 2017 году пройдёт в Нальчике

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26 июля, 16:07 UTC+3

Мероприятие намечено на 22 сентября 2017 года

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Материал из 1 страницы
© Министерство культуры КБР

Нальчик, 26 июля 2017 г. В Доме правительства Кабардино-Балкарской Республики состоялась встреча первого заместителя министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации С-С.Х. Абдулмуслимова с вице-премьером Правительства КБР Т.Б. Ахоховым, министром культуры КБР М.Л. Кумаховым и заместителем руководителя "КБР-Медиа" Б. Бежановым.

На встрече были обсуждены вопросы проведения VI Всероссийского радиофестиваля "Голос Кавказа", памяти Первого Президента Чеченской Республики, Героя России А.А. Кадырова.

Фестиваль пройдёт 22 сентября 2017 года в Государственном концертном зале в городе Нальчике.

В рамках фестиваля пройдут награждения победителей конкурса радиожурналистов, гала-концерт с участием артистов из 13 республик ЮФО и СКФО, мастер классы по радиожурналистике, круглые столы и экскурсии. 

На конкурс принимаются радио материалы в трёх номинациях: "Тематическая программа", "Информационная программа" и "Утреннее шоу".

Приём материалов продлится до 1 августа 2017 года.

Информационным партнёром Фестиваля выступает Информационное агентство России  "ТАСС".

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