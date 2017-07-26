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Единый банк данных ИТ-специалистов планируют создать в Тюменской области

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26 июля, 18:32 UTC+3

Для повышения компетенцией сотрудников достигнуты договоренности с крупнейшим израильским ИТ-институтом HACKER U об открытии в Тюмени учебного центра

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Материал из 1 страницы
© Сергей Коньков/ТАСС

Единый открытый банк данных ИТ-специалистов планируют создать в Тюменской области. Об этом сообщил начальник управления промышленности и предпринимательства регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков.

"В планах создать единый открытый банк данных ИТ-специалистов из выпускников тюменских вузов и других территорий, готовых работать в регионе", - сказал Машуков.

В пресс-служба губернатора Тюменской области пояснили, что банком данных смогут воспользоваться компании, которые ведут поиск сотрудников на рынке информационных технологий.

В регионе подготовкой специалистов занимаются два образовательных учреждения - Тюменский индустриальный университет и классический Тюменский государственный университет. Как отметили в ТюмГУ, студенты вуза пользуются большим спросом у ИТ-организаций – предложений от работодателей больше, чем выпускников. В июле открылась бесплатная Школа программирования, ежегодно в ней планируется обучать 200 тюменцев. Для повышения компетенцией сотрудников достигнуты договоренности с крупнейшим израильским ИТ- институтом HACKER U о создании в Тюмени учебного центра.

"Мы видим, что экономики мира растут за счет внедрения ИТ-технологий. Об этом говорит статистика. Пока мы в самом начале пути", - отметил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, слова которого приводит его пресс-служба.

Для финансовой поддержки ИT-отрасли в регионе действуют гранты государственной программы, новая система инновационных займов 3*3 (до 3 млн рублей, под 3% годовых на три года), пониженная ставка налога на прибыль (в части, уплачиваемой в областной бюджет), создан Клуб бизнес-ангелов при Тюменском технопарке, сформирован венчурный фонд в лице АО "Агентство инфраструктурного развития" для финансирования проектов. Область оказывает содействие организациям по выходу на крупных заказчиков и стимулированию сбыта.

 

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