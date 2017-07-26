Предприятия Липецкой области инвестировали в производство около 70 млрд рублей

Предприятия Липецкой области инвестировали в производство 68,9 млрд рублей в первом полугодии 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области.

"Объем инвестиций в основной капитал в первом полугодии 2017 года (по оценке) составил 68,9 млрд рублей с ростом 107,9%. Инвестиции на душу населения – 59,6 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в регионе создан благоприятный инвестиционный климат, что подтверждается рейтингами ведущих агентств. В июне Агентством стратегических инициатив (АСИ) опубликованы итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Липецкая область по результатам оценки интегрального индекса находится в двадцатке лидеров (14 место), в 2016 году занимала 16 место, в 2015 году – 34 место. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в июле установило национальный долгосрочный кредитный рейтинг Липецкой области на уровне АА-(RU), прогноз "Стабильный".

В особой экономической зоне "Липецк" зарегистрировано 50 компаний-резидентов из 16 стран. Объем заявленных инвестиций составляет 175,6 млрд рублей. Сейчас на территории ОЭЗ работают 19 предприятий, еще семь строятся.

"Создание благоприятного инвестиционного климата – один из приоритетов в работе региональной власти. Совместная с инвесторами работа помогает в успешном развитии региона. Появление на территории региона новых инвесторов свидетельствует о большом доверии к Липецкой области. Работу по развитию инвестиционного потенциала региона необходимо продолжать и постоянно совершенствовать", - отметил глава администрации Липецкой области Олег Королев, слова которого приводит пресс-служба.