Опыт Югры по изучению школьниками родных языков признан одним из лучших в УрФО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 июля. /ТАСС/. Опыт Ханты-Мансийского автономного округа по изучению школьниками из числа коренных малочисленных народов Севера родных языков признан одним из лучших в Уральском федеральном округе. Об этом сообщают в департаменте общественных и внешних связей региона со ссылкой на главного федерального инспектора по Югре аппарата полпреда президента РФ в УрФО Дмитри Кузьменко.

"Коренные народы проживают в Уральском федеральном округе в четырех субъектах – Югре, Ямале, Тюменской и Свердловской областях. Признан положительным опыт Ямала по каникулярной подготовке школьников и дошкольников к учебному году. В Югре отмечен положительный опыт по изучению родных языков школьниками из числа коренных малочисленных народов Севера", - приводят в департаменте слова Кузьменко.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, численность коренного населения Югры составляет 31,5 тыс. человек, из которых 6935 школьников. Рост численности школьников из числа коренных малочисленных народов Севера за три года составляет 11%. Представители этой категории обучаются в 297 муниципальных общеобразовательных организациях всех муниципальных образований автономного округа.

В 2016-2017 учебном году в 28 школах Белоярского, Березовского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Сургутского, Кондинского, Октябрьского, Ханты-Мансийского районов изучали родные языки 1769 человек, тогда как годом ранее таких было 1662.

Помимо уроков родного языка, для ребят введены учебные предметы региональной и этнокультурной направленности, созданы национальные музеи, с ними изучаются особенности рыбалки, охоты, оленеводства, национальных праздников, национальных видов спорта.

"В регионе проводятся образовательные акции, реализуются творческие проекты, конкурсы. Они направлены на развитие созидательного потенциала детей из числа коренных малочисленных народов Севера, на изучение языка и культуры обских угров и самодийцев, на выявление талантливой молодежи, которые известны и за пределами Югры, а акция "Фронтальный диктант на хантыйском, мансийском, ненецком языках" стала международной", - обратил внимание главный федеральный инспектор.

Кроме того, в округе принят комплекс мер по подготовке и дополнительному профессиональному образованию учителей родного языка и литературы Югры на 2016-2020 годы. В 2016-2017 учебном году повышение квалификации по методике преподавания родного языка и литературы коренных малочисленных народов Севера в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов прошли 93% учителей родных языков.

Югра делится опытом с соседями

Как сообщал ранее ТАСС, дети представителей манси, проживающие в Ивдельском городском округе Свердловской области, начали изучать в школах национальный язык. Занятия с ними проводит учитель, приглашенный из Ханты-Мансийска.

"Дети уральских манси - ученики школы N3 поселка Полуночное начали учить родной язык. Специальные занятия посещают 14 детей со 2 по 9 класс, ежемесячно педагог приезжает в школу на две недели. Первый срез знаний показал: несмотря на то, что дети манси хорошо говорят на родном языке, грамоту они не знают", - рассказали в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Кочевые школы

Кочевые детские сады и школы появятся как минимум в пяти регионах России - это Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Республики Коми и Саха, Архангельская область. На Арктическом форуме, которые проходил в Архангельске, власти договорились в корне поменять принцип обучения детей коренных народов, чтобы, учителя переезжали в чумы вместе с оленеводами по бескрайней тундре.

"Наша задача - разработать для учителей кочевых школ современные образовательные программы и методические материалы, взяв все лучшее из российского опыта и международных практик. При этом важно сохранить в образовательном процессе преподавание родного языка, традиции коренных народов", - подчеркнул руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН)

Игорь Баринов.

"Языковое гнездо"

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на департамент образования и молодежной политики Югры, с 2013 года в дошкольных образовательных организациях Березовского и Белоярского районов реализуется пилотный проект "Языковое гнездо" с целью раннего изучения родного языка для коренных народов - ханты и манси, но это программа дополнительного образования.

"В рамках соглашения планируется аккумулировать образовательные практики для детей дошкольного возраста, применяемые в Югре, и провести исследования развития навыков у детей из числа коренных народов Севера, состояния языкового образования и уровня подготовки детей к школе. В проекте примут участие 14 муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих программы по изучению родных языков 6 муниципальных районов Югры", - отметили в департаменте.

В Югре более 3 тыс. детей посещают разные детские сады, специализированных нет. "Услугами дошкольного образования охвачены 75% детей из числа КМНС от общей численности, за три года число детей коренных малочисленных народов Севера, посещающих детские сады, возросло на 18%", - уточнили там.