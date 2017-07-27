Вице-президент Союза биатлонистов Вадим Мелихов посетил академию биатлона в Красноярске

Красноярск, 27 июля. /Пресс-служба исполнительной дирекции Зимней универсиады 2019/. 25 – 26 июля состоялся рабочий визит вице-президента Союза биатлонистов России Вадима Мелихова в Академию биатлона, где он оценил ход реконструкции спортивного объекта к Зимней универсиаде-2019. Участниками встречи выступили представители министерства спорта Красноярского края, Исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске, а также представители спортивной общественности.

Напомним, многофункциональный комплекс "Академия биатлона" является одним из ключевых спортивных объектов Студенческих игр, на базе которого будут проведены соревнования по биатлону.

В рамках визита Вадим Мелихов посетил строительную площадку, где ведутся работы по возведению новых спортивных сооружений для биатлонного комплекса и открытых спортивных площадок. Так, после реконструкции комплекса появятся стрельбище с тридцатью пятью мишенными установками, лыжные трассы общей протяженностью 12,5 км, зрительская трибуна, рассчитанная на 1500 мест для болельщиков, и множество других объектов. Кроме того, запланировано размещение специально-оборудованных систем для искусственного оснежнения и освещения трасс, установка видеоэкрана, благоустройство общей территории комплекса.

Вице-президент оценил масштабы проделанной работы и поделился своими рекомендациями для успешного проведения спортивных соревнований самого высокого уровня.

"Красноярский край внес колоссальный вклад в развитие российского и международного биатлона. Именно в регионе представлены самые лучшие условия для тренировки профессиональных спортсменов и олимпийских чемпионов, — подчеркнул Вадим Мелихов. — Наша приоритетная задача создать к Зимней универсиаде-2019 самые комфортные условия для зрителей, спортсменов, молодежи, СМИ – всех участников грандиозного спортивного праздника. Для этого проводится большая работа по реконструкции, после которой комплекс должен соответствовать требованиям для проведения круглогодичных тренировок и соревнований любого масштаба, от местных до международных. Но самое главное, нам необходимо создать на территории комплекса условия для успешного развития спорта, для привлечения детей и молодежи в спортивное движение".

Также в ходе встречи было проведено обсуждение концепции тестовых соревнований – чемпионата России по биатлону в рамках подготовки к Зимней универсиаде-2019. Мелихов положительно оценил инициативу и дал свои предложения по оформлению и зонированию спортивных площадок, организации логистики, а также работы со зрителями.

"В Красноярском крае сильные биатлонные традиции, наши спортсмены показывают высокие результаты на протяжении ряда лет. Основная кузница талантов – «Академия биатлона» – в прошлом году отметила свое десятилетие. Уникальность этого спортивного объекта заключается в том, что все необходимое для спортсменов – от проживания и питания до стрельбища и трасс – располагается в едином комплексе в черте города. Сейчас на «Академии биатлона» идет реконструкция к Зимней универсиаде 2019 года, в этом нам активно помогает и Союз биатлонистов России. Представители приезжают к нам, корректируют, советуют, помогают в гомологации трасс, чтобы наша Академия стала еще комфортнее как с точки зрения проведения крупных соревнований, так и с точки зрения развития массовой физической культуры. Это наша общая задача – совместить два таких важных блока", – подвел итоги министр спорта края Сергей Алексеев.

Справочная информация:

На базе Академии биатлона проходят подготовку спортсмены различных спортивных школ олимпийского резерва и члены спортивных сборных команд Красноярского края по видам спорта.

На сегодняшний день биатлон для Красноярского края является базовым видом спорта и красноярские биатлонисты неоднократно выигрывали награды на спортивных соревнованиях мирового уровня: двукратные олимпийские чемпионы по биатлону Евгений Устюгов и Ольга Медведцева, а также призеры олимпийских игр Павел Ростовцев и Ольга Ромасько и ряд других спортсменов.