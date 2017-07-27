Усадьба Jazz-2017 в Санкт-Петербурге пройдет в крупнейшем экологическом open-air

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Москва, 27 июля 2017 г. /АртМания/. 2017-ый – это Год экологии в России и Четырнадцатая Усадьба Jazz сделает шаг за границы классического музыкального мероприятия. Концепция фестиваля заключается в создании уникальной экосистемы: чистая музыка – чистая природа.
Фестиваль пройдет в старейшей зеленой зоне Санкт-Петербурга – на Елагином острове. С 2012 года он имеет статус памятника природы регионального значения с Особо охраняемой природной территорией, на которой произрастает примерно 10 000 деревьев.
Усадьба Jazz напомнит всем о тех простых вещах, которые каждый из нас может сделать для сохранения природы. На собственном примере покажет, как оставить после себя "нулевой экологический след".
Символ Усадьбы Jazz 2017 – Дерево. Знаковым событием фестиваля станет озеленение Центрального парка. Большинство деревьев являются старовозрастными, и многие из них увядают по естественным причинам, поэтому их так важно заполнять новым посадочным материалом. В акции по высадке памятных растений в честь Года экологии примут государственные и общественные деятели, организаторы международного джазового фестиваля и корпоративные волонтёры. Общими усилиями будет высажена "зелёная изгородь" из кустарников, которая преобразит одну из зон любимого петербуржцами парка. Организаторы акции - Росприроднадзор и Фонд "Экокультура". Генеральным партнером мероприятия выступило ПАО "Транснефть", а официальными партнерами ОАО "Сургутнефтегаз", корпорация "Сибирское здоровье" и ЗАО "Новосибирский электродный завод".
Гости фестиваля также смогут присоединиться к Всероссийскому экологическому движению "Салатовая лента", получив у волонтёров символы Года экологии - салатовые ленты и семена цветов. "Мы надеемся, что акция поможет жителям Северной столицы задуматься о существующих экологических проблемах и сделать свой шаг к цветущей планете", - сообщают организаторы.
В этом году Усадьба Jazz проходит под лозунгом "фестиваль без пластика". Использование пластика сводится к минимуму, а собранный на фестивале – отправляется на переработку. Цель – показать гостям, что есть масса возможностей беречь планету в повседневной жизни. В этом году идею поддержали многие участники и партнеры. На площадке фестиваля будет организован раздельный сбор отходов, в рамках которого проект "Экологическая инициатива" соберет в специальные контейнеры пластиковые бутылки.
На Усадьбе Jazz дети смогут узнать много нового в рамках выездного эко-центра от государственного унитарного предприятия "Водоканал Санкт-Петербурга". В интерактивном формате сотрудники центра расскажут о важности сохранения чистоты водоемов, о том, как можно заботиться о природе и почему её нужно беречь. Интересные опыты и эксперименты помогут сделать "диалог о важном" весёлым и запоминающимся.
Дети до 10 лет проходят на фестиваль бесплатно.
За годы существования на Усадьбе Jazz выступили более 1000 музыкантов, фестиваль стал важным явлением в музыкальной культуре страны. В этом году, музыкальный сезон открыли в Архангельском, 15 июля эстафету подхватил Екатеринбург. В Воронеже 22 июля фестиваль принял гостей в поселке Рамонь у дворца Ольденбургских – уникального памятника неоготики. 29 июля фестиваль вернется в культурную столицу России – в Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова, на территорию Елагинского дворца, построенного архитектором Карло Росси. Затем Усадьба Jazz приглашает в Конаково Ривер Клаб, чтобы провести вместе последние выходные лета – 25-27 августа. Завершится сезон 12-16 сентября фестивалем на горном курорте "Горки Город" в Сочи, на территории Красной Поляны.
Усадьба Jazz в Санкт-Петербурге – 29 июля 2017 года
Программа фестиваля начинается в 14:00
Центральный Парк культуры и отдыха им.Кирова
Елагин Остров, д.4, Санкт-Петербург
Билет на фестиваль – 1 800 рублей, VIP зона – 3 500 рублей
Официальный сайт usadba-jazz.ru
Подробная программа: usadba-jazz.ru/sankt-peterburg-programma
Официальные аккаунты в социальных сетях:
facebook.com/UsadbaJazz
vk.com/usadba.jazz
instagram.com/usadbajazz
ok.ru/usadbajazz
Организатор – агентство Art Mania
Телефон: +7 499 248-36-05
E-mail: info.artmania@gmail.com