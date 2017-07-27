Ассоциация ФинТех стала партнером FINOPOLIS-2017

Москва, 27 июля /Финополис/ -- Ассоциация ФинТех (АФТ) в этом году впервые стала партнером Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS-2017, который пройдет 5 и 6 октября 2017 г. в Сочи.

В содержательной программе Форума эксперты ФинТеха расскажут о текущем состоянии финансовых технологий в России, дадут оценку реализованным зарубежным проектам, поделятся прогнозами о развитии индустрии на ближайший год, обозначат ключевые направления цифровизации финансового сектора.

Кроме того, на Форуме ассоциация выступит в качестве соорганизатора Молодежного дня финтеха и очередного конкурса финтех-стартапов. Эксперты АФТ подготовят интересные кейсы для участников, дадут оценку предлагаемым конкурсантами проектам, расскажут о самых передовых разработках в сфере финансовых технологий. Наряду с другими партнерами мероприятий представители Ассоциации ФинТех войдут в состав жюри конкурса.

"Партнерство Ассоциации ФинТех и Форума FINOPOLIS-2017 позволит сделать ряд важных шагов в популяризации финансовых технологий в нашей стране. Одной из основных задач, которую ставит перед собой ассоциация, является ведение образовательных и просветительских проектов. Надеемся, что в ближайшие пару лет АФТ в полной мере сможет стать связующим звеном между представителями малого и среднего бизнеса, талантливыми студентами и именитыми крупными игроками отечественного рынка финтеха", - отмечает генеральный директор ассоциации Сергей Солонин.

Ассоциация ФинТех (www.fintechru.org) учреждена в конце 2016 г. В ее состав входят Банк России, Сбербанк, банк ВТБ, Альфа Банк, Газпромбанк, Банк «Открытие», Национальная система платежных карт, КИВИ банк, Банк АК БАРС, РНКО Платежный центр, Тинькофф банк. Целью работы Ассоциации ФинТех является разработка и внедрение новых технологических решений, которые помогут обеспечить развитие финансового рынка, а также создать условия для цифровизации экономики Российской Федерации.

Организатором ежегодного Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS-2017 традиционно выступает Банк России.