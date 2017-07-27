Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ассоциация ФинТех стала партнером FINOPOLIS-2017

Новости партнеров
27 июля, 10:47 UTC+3

Форум инновационных финансовых технологий пройдет 5 и 6 октября 2017 г. в Сочи

Поделиться
Материал из 1 страницы

Москва, 27 июля /Финополис/ -- Ассоциация ФинТех (АФТ) в этом году впервые стала партнером Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS-2017, который пройдет 5 и 6 октября 2017 г. в Сочи.

В содержательной программе Форума эксперты ФинТеха расскажут о текущем состоянии финансовых технологий в России, дадут оценку реализованным зарубежным проектам, поделятся прогнозами о развитии индустрии на ближайший год, обозначат ключевые направления цифровизации финансового сектора.

Кроме того, на Форуме ассоциация выступит в качестве соорганизатора Молодежного дня финтеха и очередного конкурса финтех-стартапов. Эксперты АФТ подготовят интересные кейсы для участников, дадут оценку предлагаемым конкурсантами проектам, расскажут о самых передовых разработках в сфере финансовых технологий. Наряду с другими партнерами мероприятий представители Ассоциации ФинТех войдут в состав жюри конкурса.

"Партнерство Ассоциации ФинТех и Форума FINOPOLIS-2017 позволит сделать ряд важных шагов в популяризации финансовых технологий в нашей стране. Одной из основных задач, которую ставит перед собой ассоциация, является ведение образовательных и просветительских проектов. Надеемся, что в ближайшие пару лет АФТ в полной мере сможет стать связующим звеном между представителями малого и среднего бизнеса, талантливыми студентами и именитыми крупными игроками отечественного рынка финтеха", - отмечает генеральный директор ассоциации Сергей Солонин.

Ассоциация ФинТех (www.fintechru.org) учреждена в конце 2016 г. В ее состав входят Банк России, Сбербанк, банк ВТБ, Альфа Банк, Газпромбанк, Банк «Открытие», Национальная система платежных карт, КИВИ банк, Банк АК БАРС, РНКО Платежный центр, Тинькофф банк. Целью работы Ассоциации ФинТех является разработка и внедрение новых технологических решений, которые помогут обеспечить развитие финансового рынка, а также создать условия для цифровизации экономики Российской Федерации.

Организатором ежегодного Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS-2017 традиционно выступает Банк России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
5
В России открылась выставка каллиграфии, живописи и произведений Дачань
3
Мировой тренд пришел в Москву: флористы представили цветочные букеты в шляпных коробках
5
Югра презентует инвестиционный потенциал на "Иннопроме-2017"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сбившая ребенка в Балашихе женщина заявила, что СМИ испортили ей жизнь
2
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
3
Девочка-подросток убила ножом сотрудницу торгового центра в Норвегии
4
ФСО впервые назвала всех руководителей охраны первых лиц страны за полтора века
5
Уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников Приморского края. Досье
6
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
7
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
Темы дня
Новости партнеров
Реклама