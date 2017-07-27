Ремонт стационара Мурманского онкодиспансера планируется завершить до конца года

Капитальный ремонт стационара радиологического отделения Мурманского областного онкологического диспансера планируется завершить до конца 2017 года. Об этом сообщила заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк.

"Мероприятия по ремонту помещений стационара в текущем году проводятся на средства регионального бюджета, на эти цели, включая приобретение мебели и необходимого инвентаря, предусмотрено более 30 млн рублей. Радиологическое отделение должно начать работу в обновленном виде до конца нынешнего года", – подчеркнула Инна Погребняк.

Как отметили в медучреждении, в стационаре планируется заменить свыше 900 м труб и отремонтировать более 1 тыс. кв. м помещений. На время ремонта все пациенты переведены в другие отделения.

Замгубернатора добавила, что в прошлом году в диспансере сделали ремонт кровли радиологического корпуса, заменили оконные блоки, вводно-распределительные устройства, пожарные двери и люки на общую сумму 8 млн рублей.