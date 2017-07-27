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Ремонт стационара Мурманского онкодиспансера планируется завершить до конца года

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27 июля, 11:40 UTC+3

На проведение работ, приобретение мебели и необходимого инвентаря предусмотрено более 30 млн рублей

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© Александра Мудрац/ТАСС

Капитальный ремонт стационара радиологического отделения Мурманского областного онкологического диспансера планируется завершить до конца 2017 года. Об этом сообщила заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк.

"Мероприятия по ремонту помещений стационара в текущем году проводятся на средства регионального бюджета, на эти цели, включая приобретение мебели и необходимого инвентаря, предусмотрено более 30 млн рублей. Радиологическое отделение должно начать работу в обновленном виде до конца нынешнего года", – подчеркнула Инна Погребняк.

Как отметили в медучреждении, в стационаре планируется заменить свыше 900 м труб и отремонтировать более 1 тыс. кв. м помещений. На время ремонта все пациенты переведены в другие отделения.

Замгубернатора добавила, что в прошлом году в диспансере сделали ремонт кровли радиологического корпуса, заменили оконные блоки, вводно-распределительные устройства, пожарные двери и люки на общую сумму 8 млн рублей.

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