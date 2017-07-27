Выручка от продаж компании ДОНСТРОЙ по итогам Black Friday превысила 1 млрд руб.

Москва, Россия. 27 июля 2017 года. – ДОНСТРОЙ подвел итоги участия в Black Friday Real Estate – 2017. В рамках акции в объектах компании было реализовано более 4 тысяч кв.м недвижимости на общую сумму более 1 млрд рублей.

Всего за три дня акции было заключено 55 сделок. Как поясняет первый заместитель генерального директора АО "Дон-Строй Инвест" Ирина Прачёва: "Наибольшее число сделок прошло по нашему флагманскому проекту "СИМВОЛ", где было продано 27 квартир на общую сумму 226 млн рублей. При этом лидером по общей сумме сделок стал готовый жилой комплекс класса Premium "Долина Сетунь" с результатом 241,8 млн рублей".

На втором месте по показателю выручки от продаж – квартал "Сердце Столицы", где общая сумма сделок составила 239,5 млн рублей (продано 10 квартир). Также отличные результаты зафиксированы по жилому комплексу "Алые Паруса", где продано 9 квартир на общую сумму 223,6 млн рублей.

Ирина Прачёва: "Для нас участие в Black Friday-2017 было очень эффективно, объемы продаж и выручки превзошли результаты двух предыдущих лет и достигли рекордных показателей. Кроме того, наш опыт участия в первых двух Black Friday говорит о том, что отдача от акции имеет пролонгированный эффект – она привлекает к проектам внимание большого круга новой аудитории и стимулирует дальнейшие продажи уже без всяких скидок, по базовым ценам прайс-листа".

В 2017 году в рамках акции ДОНСТРОЙ предложил специальные скидки на пул из одиннадцати проектов компании, разных по расположению, классу, концепции и стадии готовности. В акционный портфель вошло около 400 лотов – как жилых, так и коммерческих помещений различных площадей, планировок и ценовых характеристик.

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Black Friday Real Estate – беспрецедентная акция, впервые прошедшая на рынке недвижимости в 2015 году. Только на три дня ведущие застройщики Московского региона объявляют специальные цены на квартиры, апартаменты, коттеджи, таунхаусы, земельные участки, машиноместа, офисные и торговые помещения. Black Friday – 2017 стартовала в полночь 21 июля и продлилась до конца дня 23 июля 2017 года.

АО "Дон-Строй Инвест" – ведущая девелоперская компания Москвы в высших сегментах жилой недвижимости. Портфель проектов компании включает 8,4 млн кв.м недвижимости. На сегодняшний день в портфеле продаж представлено 12 объектов: 5 домов в сегменте De Luxe (Smolensky De Luxe, BARRIN HOUSE, "GRAND DELUXE на Плющихе", "Кленовый DOM" и "ЖИЗНЬ на Плющихе"), 3 жилых комплекса класса Premium (последние корпуса ЖК "Алые Паруса", "Долина Сетунь" и "Суббота") и 4 проекта бизнес-класса: "Лосиный остров", "Соколиный форт", "Сердце Столицы" и "Символ". Строительство всех объектов осуществляется при поддержке финансового партнера компании – Банк ВТБ (ПАО).