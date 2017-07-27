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Город Полярные Зори и Кольский район признаны лучшими муниципалитетами Мурманской области

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27 июля, 14:24 UTC+3

Победителям предоставят гранты из областного бюджета на улучшение материально-технической базы образовательных, культурных или спортивных учреждений

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Материал из 1 страницы
© Официальный сайт органов местного самоуправления муниципального образования город Полярные Зори

Лучшие муниципалитеты по эффективности деятельности органов местного самоуправления назвали в Мурманской области. Победителями, в частности, стали город Полярные Зори и Кольский район, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В группе "городские округа" победителем стал город Полярные Зори, в группе "муниципальные районы" – Кольский район, в группе "закрытые административно-территориальные образования" - ЗАТО Видяево. Победителям будут предоставлены гранты из областного бюджета. Средства грантов можно будет потратить на улучшение материально-технической базы муниципальных образовательных, культурных или спортивных учреждений", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, при составлении рейтинга муниципалитетов анализировались такие сферы, как экономическое развитие территорий, дошкольное, общее и дополнительное образование, культура, физкультура и спорт, жилищное строительство и обеспечение граждан жильем, ЖКХ, организация муниципального управления, энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Учитывались показатели за последние три года и результаты социологического опроса населения.

В сообщении отмечается, что в 2016 году в большинстве муниципальных образований выросла среднемесячная начисленная зарплата. Более чем в половине муниципалитетов зафиксировано увеличение темпов роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства, объема инвестиций в основной капитал и доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

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