Объем сбора тепличных овощей в Липецкой области в первом полугодии удвоился

Объем сбора тепличных овощей в Липецкой области в первом полугодии 2017 года составил 22,8 тыс. тонн, что в два раза выше аналогичного периода прошлого года, сообщили в региональном управлении сельского хозяйства.

"Валовой сбор тепличных овощей в регионе составляет 22,8 тыс. тонн, что почти в два раза превышает показатель прошлого года. В том числе собрано 18,6 тыс. тонн огурцов и 4,2 тыс. тонн томатов. В 2016 году за шесть месяцев было получено 13 тыс. тонн тепличных овощей", - сообщили в ведомстве.

По данным управления сельского хозяйства, производство овощей закрытого грунта в Липецкой области в последние годы стало одним из приоритетных направлений. Рост показателей связан с выходом на проектную мощность первого в регионе крупного тепличного комплекса "ЛипецкАгро", где с начала года собрали 20,5 тыс. тонн. Также сельхозпродукцию выращивают в ООО "Тепличный" - 1,4 тыс. тонн и ООО "Елецкие овощи" - 900 тонн.

Кроме того, в июле приступила к строительству первой очереди теплиц пятого поколения с системой Ultra Clima компания "Агро Альянс Липецк" в региональной особой экономической зоне "Хлевное". На площади 33,13 га за 7,2 млрд рублей станут развивать проект в три этапа, выход на полную мощность запланирован к 2025 году.

"Применение инновационных технологий в сельском хозяйстве помогает успешно выполнять задачу обеспечения продовольственной безопасности", - отметил глава Липецкой области Олег Королев, слова которого приводятся в материале.

Первый в России проект автоматизированных теплиц пятого поколения Ultra Clima был реализован в 2014 году в Данковском районе на площади 34 га компанией "ЛипецкАгро" при поддержке Агентства стратегических инициатив. В 2017 году сдала первую очередь своих теплиц компания "Елецкие овощи" в Елецком районе, а в сентябре компания "Овощи Черноземья" намерена запустить первый этап производства в Усманском районе. До 2020 года общая площадь теплиц в регионе должна составить более 200 га, с них планируется получать около 194 тыс. тонн овощей в год.