Около 1,3 тыс. жителей Прикамья получат компенсации расходов на газификацию жилья

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ПЕРМЬ, 28 июля. /ТАСС/. Около 1,3 тыс. жителей Пермского края могут получить компенсации расходов на газификацию жилья. Об этом сообщили накануне в департаменте пресс-службы администрации губернатора по итогам заседания правительства. Члены кабмина рассмотрели предложение о компенсации расходов на проведение газа в дома для социально не защищенных категорий населения.
"Не везде развитие газификации упирается в отсутствие инфраструктуры. Зачастую проблема в том, что газопровод в село протянут, а газа в домах нет. Чтобы его довести до фасада дома и установить нужное оборудование, необходимо порядка 40 тыс. рублей. Мы понимаем, что для многих это – серьезная или даже неподъемная сумма", - пояснил врио губернатора Максим Решетников.
Он подчеркнул, что важно при этом не обременять людей самим механизмом выплат, чтобы пенсионерам не пришлось искать 40 тысяч рублей, а потом получать компенсацию.
По поручению Решетникова краевое министерство социального развития разработало предложение о частичном возмещении расходов на газификацию жилых помещений отдельным категориям граждан. Предполагается, что возможность частичного возмещения расходов на газификацию жилья получат пенсионеры, малоимущие и многодетные семьи, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, всего порядка 1,3 тысяч человек. Материальная помощь для многодетных семей, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и семей с детьми-инвалидами составит 23,8 тыс. руб. (размер льготного тарифа). Для пенсионеров и малоимущих семей, которые платят по полному тарифу, помощь составит 40 тыс. руб.
"Для получения возмещения гражданам после заключения договора с газораспределительной организацией нужно обратиться в органы социальной защиты по месту жительства, и представить свое заявление и заключенный договор. Стоимость подключения будет оплачена напрямую газораспределительной организации", - сказано в сообщении департамента.