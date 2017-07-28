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Ролик ГМИИ им. Пушкина победил на фестивале независимого кино в Париже

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28 июля, 10:58 UTC+3

Видео музея победило в номинации "Лучшая реклама" за 2017 год

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Москва, 28 июля 2017 г. /Пресс-служба ГМИИ имени А. С. Пушкина/. Ролик, посвященный постоянной экспозиции ГМИИ им. А.С. Пушкина, выиграл приз на фестивале независимого кино "Paris Play Film Festival". Видео ГМИИ им. А.С. Пушкина победило в номинации "Лучшая реклама" за 2017 год. Работа сначала одержала победу в номинации месяца (июнь), а затем была признана лучшей работой года.

Рекламный ролик "С точки зрения музея", приглашающий зрителя на постоянную экспозицию ГМИИ им. А.С. Пушкина, был опубликован на канале музея на YouTube 23 мая 2017 года. Выпуск этого видео музей приурочил к 105-летнему юбилею. В ролике используются изображения знаменитых работ из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина, таких как фаюмский портрет, искусство Древнего Египта, работы старых мастеров, импрессионистов и постимпрессионистов. В кратком рекламном фильме можно увидеть произведения Ганса Гольбейна Младшего, Пабло Пикассо, Кунитики Тоёхары, Анри Матисса, Лукаса Кранаха Старшего, Жан-Оноре Фрагонара, Анри Руссо и другие шедевры из музея.

Платон Инфанте-Арана, автор: "Точка зрения" является в этой работе метафорой не только художника, но и метафорой самого произведения, как воплощенного ракурса, в котором может видеть зритель. Что же находится и что происходит между подобными точками зрения? В этом видео удалось поэкспериментировать с некой областью, расположенной между произведениями различных … эпох и культур. Это пространство "между" позволяет дать новое измерение старому, не искажая его. По существу, музей и является местом, где возможна такая связь прошлого в новом качестве.

"Рассказать за минуту о музее, в собрании которого около 700 000 произведений разных эпох и культур, – увлекательная и ультраактуальная задача, - сказала руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью ГМИИ им. А.С. Пушкина Евгения Киселева. - В поисках нового языка для общения с новыми аудиториями музеи вынуждены редуцировать свое сообщение до максимально краткого. Видео "С точки зрения музея" приглашает вспомнить о том, что существует столько же прочтений произведения искусства, сколько и пар глаз, на него смотрящих".

Видео "С точки зрения музея" стало заставкой для отдельного проекта, в котором представлены размышления современных художников о классическом искусстве. Одиннадцать коротких видеофильмов предлагают альтернативное прочтение сюжетов знаменитых произведений, вошедших в историю мирового искусства.

Paris Play Film Festival – независимый кинофестиваль, проходящий в Париже. Жюри фестиваля определяет победителя в пятнадцати номинациях, среди которых: "Лучший драматический фильм", "Документальный фильм года", "Лучшая анимация", "Лучшая музыка к фильму" и другие. Просмотр номинантов на 2017 год Paris Play Film Festival состоялся 3 июля 2017 года на Елисейских полях в кинотеатре Le Balzac.

Автор ролика – художник и режиссер Платон Инфанте-Арана, руководитель проекта - Евгения Киселева, продюсер - Юлия Рыкова. Заказчик – ГМИИ им. А.С. Пушкина.

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