Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии пройдут в Петербурге

Москва, 28 июля /Росконгресс/ -- 27 июля в Южно-Сахалинске состоялась конференция, посвященная техническому регулированию и ветеринарной сертификации в рыбной отрасли, организатором которой выступила Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

Представители администрации Сахалинской области, Федерального агентства по рыболовству, министерств и федеральных и государственных учреждений обсудили вопросы вступления в силу Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции". В мероприятии приняли участие Министр (член Коллегии) по вопросам технического регулирования Евразийской экономической комиссии Валерий Корешков, председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина, заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

На конференции поднимались важные для рыбопромышленной отрасли темы, в том числе вопросы электронной ветеринарной сертификации, системы технического регулирования в сфере безопасности пищевой рыбной продукции. Участники мероприятия также были приглашены продолжить дискуссию на международном рыбопромышленном форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге.

"Международный рыбопромышленный форум станет площадкой для обсуждения ключевых вопросов рыбной отрасли. Необходимо вести открытый диалог между представителями министерств, ассоциаций и рыбохозяйственных предприятий для совместного принятия решений и совершенствования механизмов взаимодействия", – заявил Герман Зверев.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут 14 – 16 сентября в Санкт-Петербурге на площадке выставочного центра "Ленэкспо".

Официальный сайт Форума: www.fishexpoforum.com

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Организатор: Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) осуществляет регулирование в сфере добычи, сохранения и воспроизводства водных биоресурсов.

В зоне ответственности ведомства — организация промышленного рыболовства в морских и пресноводных объектах, научное обеспечение промысла, пополнение рыбных запасов, развитие аквакультуры (товарного рыбоводства), надзор за безопасностью плавания судов рыбопромыслового флота и выполнением аварийно-спасательных работ в районах промысла, а также в сфере производственной деятельности на судах и в морских портах.

В задачи Росрыболовства входит обеспечение устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса, который вносит весомый вклад в продовольственную безопасность страны и является драйвером роста экономики прибрежных регионов.

На долю Российской Федерации приходится более 4,5% мировой добычи рыбы, это стабильно 5—6-е место в мире. В 2016 году российскими рыбаками достигнут рекордный показатель вылова за последние 20 лет: освоено около 4,8 млн тонн водных биоресурсов, что почти на 6% выше уровня 2015 года. Оборот организаций отрасли составил 290,9 млрд рублей, что в действующих ценах на 11,1% больше, чем в 2015 году.

При поддержке Фонда "Росконгресс" — крупнейшего организатора конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.