Вологодская область и Росагролизинг договорились о развитии АПК и машиностроения области

Правительство Вологодской области и АО "Росагролизинг" подписали соглашение о сотрудничестве, которое призвано способствовать устойчивому развитию АПК области и является примером эффективного механизма государственно-частного партнерства. Документ подписали в Москве губернатор области Олег Кувшинников и генеральный директор компании Валерий Назаров, сообщили в пресс-службе губернатора.

Губернатор предложил руководству Росагролизинга рассмотреть возможность поставок агротехники, собранной в регионе, сельхозпредприятиям страны. Прежде всего, речь идет о Череповецком литейно-механическом заводе, который выпускает несколько типов тракторов, в том числе экскаватор-погрузчик и оросительные системы, особо востребованные на юге России.

"Обращаемся к вам с предложением включить в реестр поставщиков эту технику. Еще два вологодских предприятия - "Завод молочных машин" и "Протемол" - производят оборудование для пищевой промышленности. Эти технологии могут быть востребованы не только на территории нашей области, но и всей страны", - сказал вологодский губернатор.

Назаров с этим мнением согласился и добавил, что переговоры по данным вопросам будут продолжены в ближайшее время. Он также подчеркнул, что подписанное соглашение позволит вологодским аграриям увеличить производственные показатели, сделать свои предприятия экономически устойчивыми и еще более эффективными.

Стороны также договорились о проведении семинара для вологодских сельхозпроизводителей на территории области, где их познакомят с новыми финансовыми моделями от Росагролизинга.

В настоящее время с Росагролизингом сотрудничают около 50 вологодских предприятий, с которыми заключено свыше 200 договоров. Общий объем инвестированных Росагролизингом средств в сельскохозяйственную отрасль региона составляет 692,6 млн рублей.