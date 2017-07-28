МФК "IQ-квартал" вошел в топ-50 лучших бизнес-центров России

Многофункциональный комплекс "IQ-квартал" в ММДЦ "Москва-Сити" (собственник и девелопер – компания "Галс-Девелопмент") занял второе место в рейтинге ТОП-50 лучших бизнес-центров России 2017 года, подготовленном деловым онлайн-журналом The White Square Journal.

Комплекс "IQ-квартал" стал лидером рейтинга по таким параметрам, как средняя цена аренды/продажи, количество парковочных мест, количество маршрутов общественного транспорта и т.д. Сдача в эксплуатацию офисных башен МФК "IQ-квартал" запланирована на 4 квартал 2017 года.

"МФК "IQ-квартал" – один из наиболее сложных и уникальных проектов в ММДЦ "Москва-Сити", объединяющий пешеходные и транспортные потоки делового центра. Первые и подземные этажи комплекса включают в себя всю необходимую инфраструктуру: подземный паркинг, вестибюль метро, комфортный маршрут до МКЦ и большую ритейл-зону с фитнес-центром, магазинами и ресторанами. Качество строительства, конкурентная нарезка офисов и апартаментов, передовые инженерные решения и транспортная доступность позволяют МФК "IQ-квартал" ежегодно занимать ведущие позиции в профессиональных рейтингах", — комментирует Леонид Капров, старший вице-президент "Галс-Девелопмент".

МФК "IQ-квартал" общей площадью 228 000 кв. м образуют три башни переменной этажности (21, 33, 42 этажа) и многофункциональный терминальный комплекс. В двух зданиях высотой 33 и 42 этажа расположены офисы класса "А" общей площадью 129 тыс. кв.м. В третьей жилой башне (21 этаж) располагается 207 апартаментов премиального класса. Башня с апартаментами и пятиуровневый подземный паркинг на 715 машиномест сданы в эксплуатацию в конце 2016 года.

В состав МФК "IQ-квартал" также входит многофункциональный терминальный комплекс – пешеходный мост и двухуровневое пространство площадью около 3 тыс. кв. м, которое объединит жилую и офисные башни, а также обеспечит связь МФК "IQ-квартал" с другими башнями ММДЦ "Москва-Сити". В двухуровневом пространстве будет располагаться выход со ст. метро "Международная", а также кафе, рестораны, магазины, фитнес-центр, отделения банков и т.д. Крытый пешеходный мост длиной 87 метров свяжет ММДЦ "Москва-Сити" с Московским Центральным кольцом (станция "Деловой центр") и в перспективе – с аэропортами "Внуково" и "Шереметьево". Строительство пешеходного моста планируется завершить в 2017 году.

В портфеле компании "Галс-Девелопмент" находится более 600 тыс. кв. м. коммерческой недвижимости на различных стадиях готовности. Среди наиболее крупных объектов действующий бизнес-центр SkyLight, торгово-развлекательный комплекс "ЦДМ на Лубянке", бизнес-центр "Даниловский форт", а также строящиеся комплексы — МФК "IQ-квартал" в ММДЦ "Москва-Сити" и офисный корпус в составе городского квартала премиум-класса "Искра-Парк".

Подробная информация о проекте "IQ-квартал" доступна на сайте www.iq-quarter.ru.