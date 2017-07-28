Арктическая экспедиция "Полстраны под парусом" обогнула полуостров Ямал

Москва, 28 июля. Экспедиция петербургской команды PLAN X Adventure Team "Полстраны под парусом" вышла в Карское море и уже приближается к Байдарацкой губе, расположенной между Югорским полуостровом и полуостровом Ямал. Более 2000 км вниз по течению от Красноярска до устья Енисея путешественникам удалось преодолеть менее чем за месяц.

"Конец речного этапа ознаменовался сложной навигационной обстановкой в дельте реки. Этот участок представлял собой лабиринт узких протоков, островов и мелей. После выхода в море средние глубины увеличились до 6-8 метров на расстоянии километра от берега, что позволило эффективно использовать парусное вооружение судна", - передает с борта катамарана руководитель команды PLAN X Сергей Северин.

17 июля путешественники пополнили запасы в Дудинке - последнем крупном населенном пункте на маршруте экспедиции. На борт судна погрузили около 300 литров топлива для вспомогательного двигателя и продовольствие, рассчитанное на 3,5 месяца автономного движения. 22 июля путешественники прошли самую северную точку маршрута – остров Шокальского в Карском море

Экспедиция "Полстраны под парусом" при поддержки компании "Газпром нефть" стартовала 26 июня 2017 года из Красноярска. Финишировать путешественники планируют в конце сентября в Архангельске, преодолев четыре моря Северного Ледовитого океана: Карское, Печорское, Баренцево и Белое. Для прохождения маршрута команда PLAN X подготовила специальное судно — парусный 8-метровый катамаран с надувными баллонами. За счет разборной конструкции его можно доставить в любую точку мира, а низкая осадка и отсутствие жестких корпусов позволяют экипажу высаживаться на любое неподготовленное побережье и дрейфующие льды.