Более 200 бизнес-встреч состоялись в рамках первого Форума производителей компонентов

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Москва, 28 июля /ИННОПРОМ/ -- На первом Международном форуме производителей компонентов, который проходил в рамках Большой индустриальной недели ИННОПРОМ-2017, более 60 российских малых и средних предприятий получили возможность обсудить сотрудничество с руководителями крупнейших компаний-заказчиков.
Тема первого Форума производителей компонентов "Станкостроение и инвестиционное машиностроение". На мероприятии были представлены поставщики из 12 регионов России, которые провели более 200 b2b-встреч с руководителями General Electric, Schneider Electric, Siemens, Honeywell, Группы СТАН, Ковровского электромеханического завода, Ульяновского станкостроительного завода (DMG MORI). Формат 20-минутных экспресс-встреч позволил заказчикам ознакомиться с ситуацией на рынке поставщиков компонентов и собрать максимальное количество предложений и контактов.
"Несомненно, данный способ общения с непосредственным контактом между потребителем, поставщиком, госструктурами, в частности Минпромторга и его подведомственными организациями, такими как ФРП, даст определённый толчок к пониманию насущных проблем отрасли и поможет целенаправленными мерами развить недостающий сегмент комплектатора. За 2 дня мы успели провести встречи с порядком 30 компаний, из них 25% мы расцениваем как настоящие рабочие контакты, которые планируем вывести на более высокий предметный уровень переговоров", — рассказал Алексей Антипин, генеральный директор ООО "Ульяновский станкостроительный завод".
В пленарной части Форума приняли участие Василий Осьмаков, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации, и Михаил Иванов, директор Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения, а также представителей компаний-заказчиков. Спикеры обозначили основные проблемы кооперации и перспективы локализации производства в России.
По итогам первого дня b2b-встреч участники получили возможность презентовать итоги первого дня Форума на Координационном совете по промышленности под председательством Дениса Мантурова, Министра промышленности и торговли Российской Федерации.
Валентина Ширина, Вице-президент по закупкам и развитию бизнеса, GE в России/СНГ, отметила, что "в течение двух дней работы Форума представителями GE проведено более двух десятков рабочих встреч с потенциальными поставщиками комплектующих и материалов интересующей нас спецификации. Считаем, что высокий интерес компаний к участию в Форуме, а также состоявшаяся в рамках пленарного заседания продуктивная дискуссия, полностью подтверждают своевременность и приоритетность задачи по выведению кооперации между российскими экспортоориентированными предприятиями и международными промышленными корпорациями на качественно новый уровень. Более того, в рамках ИННОПРОМ-2017 GE и АО "КОНАР" подписали соглашение о намерениях, направленное на увеличение доли компонентов российского производства в продукции GE, предназначенной для региональных и глобальных рынков транспортного машиностроения и энергетики".
1-й Международный форум производителей компонентов прошел при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Агентства по технологическому развитию, Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, Уральской торгово-промышленной палаты, Ассоциации индустриальных парков и интернет-проекта Promsharing.