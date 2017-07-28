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Промсвязьбанк размещает бессрочные субординированные еврооблигации

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28 июля, 15:02 UTC+3
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Промсвязьбанк размещает "вечные" еврооблигации на $500 млн под 8,75% при спросе более $1,1 млрд. После закрытия сделки по размещению бессрочных бондов на $500 млн норматив достаточности основного капитала банка увеличится до 9,4%.

На 1 июля 2017 года норматив равнялся 8,03%. За счет капитала ПСБ планирует наращивать клиентскую базу.

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