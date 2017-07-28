Новый спасательный буксир "Полярный конвой" вошел в состав ВМФ

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Новый спасательный буксир "Полярный конвой" вошел в состав Беломорской военно-морской базы Северного флота (БВМБ), базирующейся в Северодвинске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области.
Заместитель командира БВМБ Геннадий Таран зачитал приказ главнокомандующего Военно-морским флотом о зачислении судна в состав ВМФ, а командир базы контр-адмирал Владимир Воробьев вручил флаг его капитану.
"Сегодня российский флот пополнился еще одним спасательно-буксирным судном, которое найдет свое место в строю кораблей, обеспечивающих безопасность нашей страны. Уверен, что для каждого из нас сегодняшнее событие стало символом национальной гордости, символом величия нашей страны, нашего флота", – цитирует пресс-служба главу региона Игоря Орлова.
Судно получило название в честь 75-летнего юбилея прихода первого союзного конвоя "Дервиш". Спасательный буксир СБ-736 "Полярный конвой" проекта 02980 предназначен для морских буксировок во льдах и на чистой воде, может осуществлять перевозки спецперсонала и грузов. Возможности судна также позволяют нести дежурство в составе сил поисково-спасательного обеспечения, эффективно тушить пожары на плавучих и береговых объектах, ликвидировать аварийные разливы нефти и нефтепродуктов.