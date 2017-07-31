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"Оренбургский радиатор" увеличил реализацию продукции на 20% до 834 млн руб.

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31 июля, 12:56 UTC+3

Наибольшим спросом пользуются разработанные опытные образцы новых изделий для производителей сельхозтехники

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ОРЕНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. ООО "Оренбургский радиатор" (предприятие машиностроительного комплекса УГМК) увеличило объем реализации продукции до 834,16 млн руб. за первое полугодие 2017 года. Это на 20% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают в пресс-службе УГМК. 

Наибольший рост продаж отмечен в сегменте блоков радиаторов и охладителей наддувочного воздуха (на 36,8%), а также радиаторов для комбайнов (на 10,6%).

В пресс-службе отметили, что в числе продукции, пользующейся наибольшим спросом, разработанные опытные образцы новых изделий для партнеров – производителей сельскохозяйственной техники. Запущены в серию блоки радиатора для тракторов К-744Р1 и К-744Р3 (производства АО "Петербургский тракторный завод", дочерней компании ОАО "Кировский завод"), для комбайнов ACROS (производства ООО "КЗ "Ростсельмаш"), для зерноуборочных комбайнов КЗС-10К "ПАЛЕССЕ GS10" и КЗС-1218 "ПАЛЕССЕ GS12" (производства ОАО "Гомсельмаш"). 

"На сегодняшний день на предприятии проходят мероприятия, направленные на расширение производственных мощностей. Также научно-технический центр занимается проектированием и изготовлением опытных образцов продукции, которая позволит расширить номенклатуру выпускаемых изделий и удовлетворить запросы наших потребителей", – резюмировал коммерческий директор предприятия Александр Геранькин. 

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.

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