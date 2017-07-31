"Швабе" продлил срок действия свидетельств на модули для дозиметров до 2022 г.

Жуков: комиссия Смирнова за прошедший год проделала колоссальную работуСпорт 31 июля, 14:17
Специальный микст-дуэт может появиться в сборной России по прыжкам в водуСпорт 31 июля, 14:16
Рабочие приступили к засеву газона "Екатеринбург-Арены"Спорт 31 июля, 14:13
Стивидоры Находки оплатят покупку датчиков контроля загрязнения воздухаТранспорт 31 июля, 14:11
Покровская: сборная России в микст-дуэте синхронистов на ЧМ "отдала дань" за свои успехиСпорт 31 июля, 14:03
Случаи высылки иностранных дипломатов из СССР и России. ДосьеБиографии и справки 31 июля, 13:52
Епанчинцев: будущее Глухова в ХК "Спартак" определится после турнира в Нижнем НовгородеСпорт 31 июля, 13:49
Покровская: синхронистка Колесниченко на чемпионате мира заставила судей "прикусить язык"Спорт 31 июля, 13:43
Медведев утвердил программу "Цифровая экономика"Экономика и бизнес 31 июля, 13:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Холдинг "Швабе" госкорпорации Ростех на пять лет продлил в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии срок действия свидетельств об утверждении типа средств измерений на модули детектирования гамма- и бета-излучения и модули непрерывного радиационного контроля, применяющихся в различных дозиметрах-радиометрах.
В 2014 году на предприятии Холдинга "Швабе" - Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) было открыто новое направление деятельности – разработка и производство приборов радиометрического контроля. Данные устройства представляют собой пульт управления, который по желанию заказчика может комплектоваться различными модулями.
"Наши приборы радиометрического контроля обладают высокими техническими характеристиками и повышенной надежностью. Они по достоинству оценены профессионалами как в России, так и за рубежом", ‒ сообщил генеральный директор Загорского оптико-механического завода Андрей Расторгуев.
Модули для дозиметров имеют компактные размеры (97×27×186 мм) и небольшой вес (0,5 кг). Они могут применяться в полевых условиях при температуре от -40 до +55°С.
Приборы радиометрического контроля ЗОМЗ сегодня используются в работе МЧС, на флоте, в атомной, нефтегазовой и других отраслях промышленности. С их помощью специалисты составляют радиационные карты местности, выявляют опасные загрязнения на одежде, технике и сооружениях, а также исследуют радиационные аномалии.