"Швабе" продлил срок действия свидетельств на модули для дозиметров до 2022 г.

Холдинг "Швабе" госкорпорации Ростех на пять лет продлил в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии срок действия свидетельств об утверждении типа средств измерений на модули детектирования гамма- и бета-излучения и модули непрерывного радиационного контроля, применяющихся в различных дозиметрах-радиометрах.

В 2014 году на предприятии Холдинга "Швабе" - Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) было открыто новое направление деятельности – разработка и производство приборов радиометрического контроля. Данные устройства представляют собой пульт управления, который по желанию заказчика может комплектоваться различными модулями.

"Наши приборы радиометрического контроля обладают высокими техническими характеристиками и повышенной надежностью. Они по достоинству оценены профессионалами как в России, так и за рубежом", ‒ сообщил генеральный директор Загорского оптико-механического завода Андрей Расторгуев.

Модули для дозиметров имеют компактные размеры (97×27×186 мм) и небольшой вес (0,5 кг). Они могут применяться в полевых условиях при температуре от -40 до +55°С.

Приборы радиометрического контроля ЗОМЗ сегодня используются в работе МЧС, на флоте, в атомной, нефтегазовой и других отраслях промышленности. С их помощью специалисты составляют радиационные карты местности, выявляют опасные загрязнения на одежде, технике и сооружениях, а также исследуют радиационные аномалии.