Фестиваль Усадьба Jazz состоялся в Санкт-Петербурге

Москва, 31 июля. 29 июля на Елагином острове прошел cамый крупный российский джазовый опен-эйр Усадьба Jazz. Более 20 коллективов из России, США, Гвинеи, Бразилии, Великобритании, Франции, Швейцарии и Туниса выступили на трех сценах.

Более 8000 человек собрались 29 июля в ЦПКиО им. Кирова слушать джаз и танцевать в галошах и босиком, бойкотируя дождливое лето.

Три сцены открывались одна за другой и радовали слушателей яркими премьерами и композициями уже любимых коллективов. Ключевым событием сцены "Партер" стало долгожданное в Петербурге выступление гитариста John Scofield в составе Uberjam Band с легендарным барабанщиком Dennis Chambers! Любимая группа "АукцЫон", наконец-то прозвучавшая в Петербурге на открытой площадке, создавала на фестивале свои песни заново – на этом масляном лугу, под этот июльский дождь, вместе с этой аудиторией, чем заслужила получасовые овации, провожавшие музыкантов в гримерку.

По многочисленным отзывам, можно смело сказать, что покорила гостей фестиваля сцена Jazz & World, на которой выступали группа Zventa Sventana и замечательная певица Тина Кузнецова, объединившие корневую русскую музыку и песнопения с джазом и электроникой, бразильская певица Ju Moraes с лучезарной улыбкой и беззаботной самбой –музыкой, которую с нашей погодой следует прописывать вместо лекарства. До самой ночи гости танцевали вместе с неугомонными Ba Cissoko, играющими на коре – в их руках этот экзотический инструмент не уступает по драйву электрогитаре! Третья сцена фестиваля Jazz Club показавшая самых ярких учеников jazz musical shcool и победителей конкурса "Найдено ВКонтакте", закрывалась джемом от петербуржских любимцев - резидентов бара The Hat и стала, скорее, встречей друзей, чем официальным концертным мероприятием.

Тысячи, тысячи и тысячи гостей, танцующих под проливным дождем сказали о главном – фестиваль Усадьба Jazz собрал вокруг себя самую чуткую, чувствующую, красивую и творческую аудиторию Петербурга!

Важно отметить, что в год экологии, фестиваль прошел под лозунгом "фестиваль без пластика". В каждом городе проведения было минимизировано использование пластика, а собранный был отправлен в переработку. Знаковым событием фестиваля, которое, верим, станет традицией, стало озеленение ЦПКиО им. Кирова – такой замечательный подарок парк получил от верных друзей и партнёров фестиваля Усадьба Jazz – общими усилиями была восстановлена "зелёная изгородь" из кизильника, преобразившая одну из зон любимого парка. Организаторы акции - Росприроднадзор и Фонд "Экокультура".

В этом году, как и много лет подряд Официальный региональный партнер фестиваля - банк ВТБ 24, ПАО. Генеральная лицензия банка России №1623.

До встречи в следующем году, Петербург! А фестиваль едет дальше – 25-27 августа Усадьба Jazz в Конаково Ривер Клаб, 12-16 – Усадьба Jazz в Сочи. Горки Город.

Усадьба Jazz в Интернете:

www.usadba-jazz.ru - официальный сайт

https://vk.com/usadba.jazz.petersburg- группа Вконтакте

https://www.facebook.com/events/151415758692459/ - встреча в Facebook

https://www.youtube.com/user/JazzUsadba - канал Youtube