Китайскую модель борьбы с опустыниванием "Кузупчи" высоко оценили международные эксперты

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Шстой международный форум по борьбе с опустыниванием прошел 29-30 июля 2017 года недалеко от города Ордос в пустыне Кузупчи (Внутренняя Монголия, Китай). Пристальное внимание участников форума привлекло успешное применение китайскими специалистами программы по контролю опустынивания в пустыне Кузупчи.

По мнению организаторов, эта модель сыграет важнейшую роль в борьбе с опустыниванием в странах, охватываемых инициативой "Один пояс и один путь".

Эффективное систематическое планирование

Основополагающие элементы модели — поддержка государства, инвестиции промышленников, рыночно ориентированное участие фермеров и скотоводов, а также устойчивое экологическое развитие. Бывший премьер-министр Греции Антонис Самарас назвал систематический план модели "Кузупчи" уникальным с точки зрения результативности.

Прадип Монга, заместитель исполнительного секретаря Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, отметил, что многие страны инициативы "Пояс и путь" подвержены дезертификации и что правильное планирование сыграло решающую роль в успехе китайской модели. "Примечательно то, что представители всех уровней государственной власти объединили усилия с обществом и промышленностью для систематизированного решения экологической проблемы", — добавил он.

Специалисты также оценили воплощенную идею разведения овец под солнечными батареями. Большинство экспертов сошлись во мнении, что опыт, полученный в ходе проекта "Кузупчи", необходимо применять во всем мире.

Универсальная модель

Модель получила похвальные отзывы от представителей программы ООН по борьбе с опустыниванием и была отмечена как "эконоватор" в сфере озеленения и экологической реставрации.

"Кузупчи" стала визитной карточкой программы Китая по борьбе с дезертификацией. В 2007 году был создан одноименный международный форум по борьбе с опустыниванием, который проводился уже 5 раз при поддержке правительства, а также компетентных департаментов и секретариата программы ООН по окружающей среде и конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.

По словам профессора Ацуши Цунекава из Центра исследований аридных зон при Университете Тоттори (Япония), странам инициативы "Пояс и путь" необходимо как можно скорее приступить к разработке совместных усилий по экологической реставрации и провести оценку рисков для экологического и устойчивого развития, опираясь на успешные результаты проекта.

Хасан Шар, заместитель директора Каирского Центра по исследованию пустынь в Египте, отметил, что решения, предложенные создателями "Кузупчи", будут полезными для стран инициативы "Один пояс и один путь", подверженных аналогичной опасности.

Проект "Кузупчи" — луч надежды

Контроль опустынивания — проблема мирового масштаба, и Кузупчи стала первой в мире пустыней, на территории которой были достигнуты крупномасштабные положительные результаты.

Главный успех модели заключается в повышении уровня доходов населения при одновременном озеленении территорий путем совмещения экологии и промышленности, развития предприятий и экологического менеджмента.

Основатель "Британской биоуглеродной инжиниринговой компании" Лоурен Флетчер назвал достижения проекта впечатляющими и отметил, что представители его компании рады участию в форуме. Также он выступил за дальнейшее развитие роботизированных технологий посадки деревьев в целях борьбы с опустыниванием.

Дон Риверз, главный технолог американской компании Silver Spring, сказал, что "Кузупчи" — удачный пример эффективного использования энергии — дает почву для серьезных размышлений. Мероприятия, реализованные в пустыне общими усилиями местных органов власти и промышленных предприятий, несут в себе важные перемены.

Китайское решение проблемы экологической реставрации

Полученный в Китае опыт устойчивого развития предложит фундаментальные решения, способствующие мирному развитию пустынных регионов мира, в которых проживает более 2 миллиардов человек. Многие гости форума заявили о своем желании принять участие в 13-й Генеральной ассамблее стран-участниц конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, которая состоится в Ордосе и в ходе которой могут быть предложены еще более уникальные решения и достигнуты более масштабные соглашения.

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