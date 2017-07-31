Губернатор: последствия сильного ветра в Пинежском районе Поморья устранят в течение суток

Последствия сильного ветра в селе Карпогоры Пинежского района должны быть устранены в течение ближайших суток. Об этом сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

"Вместе с руководством района и профильными специалистами оцениваем масштабы ущерба и определяем объемы необходимых ресурсов. Основная часть мероприятий по устранению негативных последствий должна быть выполнена в течение ближайших суток, ремонтные работы на котельной и других объектах – в соответствии с технологическими графиками", - сказал он на оперативном заседании областного правительства.

Игорь Орлов добавил, что ЧС связана с сильнейшим ураганом. По его словам, все службы сработали оперативно, обеспечены необходимые решения для работы социальных учреждений.

Вечером 30 июля в результате сильного ветра в Карпогорах произошло падение опор линий электропередач и деревьев, были повреждены крыши домов, кровля и трубы котельных. Без электроснабжения в районе остались 701 дом с населением до 5 тыс. человек, в том числе более 900 детей, четыре социально-значимых объекта - две школы, ЦРБ и детский сад.

По поручению губернатора из Архангельска в Карпогоры направлены более 20 спасателей ГУ МЧС России и регионального агентства государственной противопожарной службы для проведения восстановительных работ, доставки резервных источников энергоснабжения. По предварительным оценкам, ущерб составил около 4 млн рублей.