Срок подачи коллективных заявок на участие в Молодежном дне Fintech продлен до 15 августа

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Москва, 1 августа. По многочисленным просьбам сроки подачи коллективных заявок на участие в Молодежном дне Fintech продлены до 15 августа. Это сделано для того, чтобы все потенциальные участники успели вернуться из отпусков и каникул.
Как отмечают организаторы, они получают заявки на участие в Молодежном дне Fintech из самых разных вузов как из крупных городов, так и из малых населенных пунктов по всей России.
Молодежный день Fintech впервые пройдет 4 октября в рамках Форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS-2017 в Сочи. Его цель – популяризация финансовых технологий среди школьников, студентов, аспирантов, молодых выпускников и преподавателей вузов.
Для того чтобы попасть на Молодежный день Fintech, нужно сформировать команду из 2–5 человек и направить заявку на участие на сайте yday.finopolis.ru.
Командам предстоит пройти предварительный этап отбора и выполнить практические задания, предложенные представителями Банка России и Ассоциации ФинТех. Отборочный конкурс будет проходить по двум специализациям – бизнес-аналитика и программирование. На решение кейсов будет выделено две недели – с 21 августа по 3 сентября.
Принять участие в программе Молодежного дня на площадке FINOPOLIS-2017 смогут десять команд-финалистов, показавших лучшие результаты по итогам отборочного конкурса. Они будут отобраны до 15 сентября.
Победителей конкурса Молодежного дня ждут встречи с экспертами в области финтеха, руководителями ведущих российских банков и ИТ-компаний, а также награды и призы от оргкомитета и партнеров FINOPOLIS-2017.