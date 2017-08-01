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ОАО "МРСК Урала" подвела итоги первого полугодия по РСБУ

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1 августа, 10:53 UTC+3

Чистая прибыль компании выросла почти на 1,8 млрд до 3 млрд рублей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль ОАО "МРСК Урала" по итогам первого полугодия 2017 года по РСБУ выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 млрд 796,8 млн руб. до 3 012,5 млн руб. Об этом сообщают в департаменте по связям с общественностью энергосетевой компании. 

"Увеличение чистой прибыли связано с ростом выручки по передаче электроэнергии", - сказано в сообщении.

Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам полугодия выросла на 12% до 34 млрд 859,1 млн руб. Увеличение выручки обусловлено ростом выручки от услуг по передаче электроэнергии.

Себестоимость (с учетом управленческих расходов) выросла на 7,5% и составила 31 млрд 566,7 млн руб. Рост обусловлен увеличением расходов на покупную электроэнергию с целью компенсации потерь, а так же увеличением расходов на услуги ПАО "ФСК" и других распределительных компаний.

Прибыль до налогообложения составляет 3 млрд 831,4 млн руб., что на 2 млрд 345,3 млн руб. выше, чем в первом полугодии 2016 г.

Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала (ОАО "МРСК Урала") основана в феврале 2005 года. В состав компании входят три филиала - "Свердловэнерго", "Челябэнерго" и "Пермэнерго", а также дочернее предприятие – ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания". Основной поставщик услуг по транспорту электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Осуществляет передачу электроэнергии по электрическим сетям напряжением 110 кВ - 0,4 кВ и технологическое присоединение потребителей к электросетям. На сегодня к электрическим сетям "МРСК Урала" присоединено более 1,6 млн потребителей, в том числе 30 тыс. промышленных предприятий Уральского региона. В зоне ответственности находится более 150 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, 36,3 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 52 тыс. МВА.

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