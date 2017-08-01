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УЭХК выделил 20 млн рублей на приобретение квартир медикам Новоуральска

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1 августа, 12:37 UTC+3

В уральском атомграде для врачей дефицитных специальностей будет закуплено 8 двухкомнатных и трехкомнатная квартира

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. В рамках социальной благотворительной инициативы Уральский электрохимический комбинат (АО "УЭХК", предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ", г. Новоуральск Свердловской области) выделил 20 млн рублей на приобретение квартир новоуральским медикам. Об этом сообщили на предприятии. 

По словам зампреда комитета по ЖКХ и жилищной политике Новоуральска Натальи Ивашкиной, будет закуплено восемь двухкомнатных квартир и одна трёхкомнатная. В первую очередь квартиры будут выделены врачам дефицитных специальностей. "Часть квартир планируется передать уже работающим в НГО медицинским работникам. Остальные получат молодые специалисты, приезжающие в город для трудоустройства после окончания профильных вузов. Соответствующие запросы уже направлены в институты Медико-санитарной частью города Новоуральска", - сказала она. 

Новоселы смогут получить ключи от квартир уже в октябре 2017 года.

О "УЭХК" - предприятие разделительно-сублиматного комплекса Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран - получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России. Разделительное производство АО "УЭХК" соответствует международным стандартам ИСО 9001, 14001, 5001, OHSAS 18001.

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