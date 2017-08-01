Территорию Челябинского городского бора увеличат по решению губернатора

ЧЕЛЯБИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Территория Челябинского городского бора будет расширена на 60 га за счёт присоединения новых площадей – урочища "Монахи" и поймы реки Миасс от пруда Коммунар до улицы Худякова. Такое решение было принято губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Новые площади войдут в состав бора и получат статус природоохранной территории, сообщают в управлении пресс-службы и информации регионального правительства.

"Очень важно, что в Год экологии "зеленые легкие" города увеличится сразу на 60 гектаров", – подчеркнул Дубровский.

Два года назад по поручению губернатора было проведено лесопатологическое обследование бора. На это еще в начале года губернатором из областного бюджета было выделено почти 2,5 млн рублей. Деревья, которые заболели и погибли в результате пожаров, в настоящее время убираются. Совместно с волонтерами и общественными организациями в бору высажено более 7 га новых сосен.

В управлении отмечают, что включение прибрежной полосы реки в границы городского бора поможет сохранить и приумножить видовое биологическое разнообразие целебного хвойного леса, убережёт эту территорию от застройки и другой вредной для леса хозяйственной деятельности. Сейчас здесь гнездится большое количество птиц, обитает множество насекомых, в том числе редких.

Челябинский городской бор более века является излюбленным местом отдыха горожан и "зелеными легкими" мегаполиса. По поручению губернатора создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители ОГУ "Особо охраняемые природные территории Челябинской области" и представители общественного движения "Время Че", а также ведущие экологи региона.