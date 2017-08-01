Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Территорию Челябинского городского бора увеличат по решению губернатора

Новости партнеров
1 августа, 13:08 UTC+3

В Год экологии "зеленые легкие" города увеличатся на 60 гектаров, новые площади получат статус природоохранной территории

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК, 1 августа. /ТАСС/. Территория Челябинского городского бора будет расширена на 60 га за счёт присоединения новых площадей – урочища "Монахи" и поймы реки Миасс от пруда Коммунар до улицы Худякова. Такое решение было принято губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Новые площади войдут в состав бора и получат статус природоохранной территории, сообщают в управлении пресс-службы и информации регионального правительства.

"Очень важно, что в Год экологии "зеленые легкие" города увеличится сразу на 60 гектаров", – подчеркнул Дубровский.

Два года назад по поручению губернатора было проведено лесопатологическое обследование бора. На это еще в начале года губернатором из областного бюджета было выделено почти 2,5 млн рублей. Деревья, которые заболели и погибли в результате пожаров, в настоящее время убираются. Совместно с волонтерами и общественными организациями в бору высажено более 7 га новых сосен.

В управлении отмечают, что включение прибрежной полосы реки в границы городского бора поможет сохранить и приумножить видовое биологическое разнообразие целебного хвойного леса, убережёт эту территорию от застройки и другой вредной для леса хозяйственной деятельности. Сейчас здесь гнездится большое количество птиц, обитает множество насекомых, в том числе редких.

Челябинский городской бор более века является излюбленным местом отдыха горожан и "зелеными легкими" мегаполиса. По поручению губернатора создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители ОГУ "Особо охраняемые природные территории Челябинской области" и представители общественного движения "Время Че", а также ведущие экологи региона. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
5
Китайскую модель борьбы с опустыниванием "Кузупчи" высоко оценили международные эксперты
5
В России открылась выставка каллиграфии, живописи и произведений Дачань
3
Мировой тренд пришел в Москву: флористы представили цветочные букеты в шляпных коробках
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
2
Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа
3
Турбины раздора: сможет ли российская энергетика найти замену Siemens
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
Одесские пограничники задержали иностранный теплоход за заходы в порты Крыма
6
В Латвии хотят восстановить один из самых популярных ресторанов времен СССР
7
Исследователи Арктики решают судьбу единственного в стране самолета АНТ-6А
Темы дня
Новости партнеров
Реклама