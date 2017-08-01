Компания "Галс-Девелопмент" заключила договор с "ЕСЕ Русланд"

Компания "Галс-Девелопмент" заключила договор с представительством международной компании ECE в России, ООО "ЕСЕ Русланд" на услуги по управлению ТЦ "Центральный Детский магазин на Лубянке" сроком на пять лет.

ЦДМ на Лубянке – уникальный детский торговый комплекс, городская достопримечательность и памятник архитектуры, распахнул свои двери 31 марта 2015 года.

"Компания "Галс-Девелопмент" планирует усилить позиционирование ЦДМ. По результатам двух лет работы мы видим возможности по расширению целевой аудитории: ЦДМ интересен не только семьям и детям, это настоящий центр притяжения для сотен тысяч российских и зарубежных туристов, которые посещают или готовятся посетить нашу страну в дни проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Для этой аудитории планируется открыть разнообразные кафе и рестораны, магазины сувенирной продукции, расширить возможности смотровой площадки", - комментирует старший вице-президент "Галс-Девелопмент" Леонид Капров.

"Мы очень рады появлению в нашем портфеле проектов такого знакового объекта, как ЦДМ. За время управления мы планируем увеличить посещаемость, уровень конверсии и заполняемость объекта. Мы проведем ротацию арендаторов, сделаем зонирование с учетом потребностей каждой целевой группы, а также усовершенствуем дизайн торговой галереи, фудкорта и общих зон. Особое внимание мы уделим работе с существующими арендаторами", - говорит генеральный директор ECE Russland Штефан Цайзельмайер.

Компания "Галс-Девелопмент" 31 марта 2015 года провела торжественное открытие "Центрального Детского Магазина на Лубянке" – самого большого в мире детского магазина площадью 73 тыс. кв. м. Церемонию открытия посетили Мэр Москвы Сергей Собянин и Президент – Председатель Правления Банка ВТБ Андрей Костин. На мероприятии присутствовало более 1000 гостей с детьми. В главном атриуме ЦДМ в праздничной обстановке состоялся запуск самых больших монументальных часов "Ракета", ход которых ознаменовал открытие магазина. Грандиозный часовой механизм, весом более 5 тонн, созданный старейшим российским предприятием – Петродворцовым часовым заводом "Ракета" – стал "сердцем" обновленного магазина.

В ЦДМ на Лубянке расположено более 150 магазинов детских товаров, игрушек, а также товаров для будущих родителей. Ежедневно торговый центр посещает до 30 тыс. человек, в месяц – около 1 млн.

В комплексе реализована концепция "обучающее развлечение", позволяющая детям в игровых формах получать новые знания. Более 20% площади магазина отведено под развлекательные и развивающие зоны. На семи этажах торгового комплекса открыто десять бесплатных развлекательных интерактивных зон, а также "Музей Детства", "Шоу Динозавров", детский город профессий "Кидбург", сферический кинотеатр "Zыркус", гигантские механические часы и смотровая площадка с видом на исторический центр города и многое другое.

Справка:

ПАО "Галс-Девелопмент" – динамично развивающаяся девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах жилой и коммерческой недвижимости, контролирует все этапы жизненного цикла проекта от разработки концепции до последующего управления готовым объектом. Основным акционером компании является Банк ВТБ.

Компания входит в ТОП-5 крупнейших застройщиков Москвы. Общий объем девелоперских проектов "Галс-Девелопмент" составляет 1,6 млн кв. м. В 2016 году компания сдала в эксплуатацию 4 объекта общей площадью 300 тыс. кв. м.: 1-я очередь жилого комплекса бизнес-класса "Наследие", элитный квартал Wine House, комплекс апартаментов "Сады Пекина", жилая башня "IQ-квартал" (ММДЦ "Москва-Сити").

Общая площадь строящихся комплексов в портфеле кампании составляет около 800 тыс. кв. метров. На стадии строительства находится пять проектов: 2-я очередь комплекса бизнес-класса "Наследие", многофункциональный комплекс "Искра-Парк", офисные башни МФК "IQ-квартал" (ММДЦ "Москва-Сити") и жилой комплекс "Достояние".

В портфеле компании находятся такие действующие объекты, как бизнес-центр SkyLight, бизнес-центр "Даниловский форт", гостиница "Пекин", торгово-развлекательный комплекс "ЦДМ на Лубянке", курортный комплекс "Камелия" в Сочи и другие объекты в Москве и регионах.

ЕСЕ Russland — представительство немецкой компании ECE, которая занимает лидирующие позиции на рынке торговой недвижимости Европы. ЕСЕ Russland работает в России с 2004 года, управляет такими объектами, как "Времена года" (с 2009 г.), Dream House (с 2015 г.), "Золотой Вавилон Ростокино" (с 2015 г.) в Москве, а также ТРЦ "Аура" в Ярославле (2011 г) и Сургуте (2015 г). С 2015 года RD Group совместно с фондом Рубена Варданяна владеют 50% ECE Russland, оказывающей профессиональные услуги по разработке концепций, сдаче в аренду и управлению торговыми центрами на территории России.