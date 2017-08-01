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"Швабе" повышает квалификацию персонала

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1 августа, 13:49 UTC+3

В холдинге создана система подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников

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Материал из 1 страницы
© Холдинг "Швабе""

Холдинг"Швабе" уделяет повышенное внимание вопросам кадровой политики. В холдинге создана система подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала, которая включает в себя программы для всех заинтересованных категорий.

В 2016 году каждый третий сотрудник предприятия Холдинга"Швабе" - Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) повысил свою квалификацию. Работники проходили обучение на внутрикорпоративных курсах УОМЗ, а также по программам дополнительного профессионального образования в различных учебных заведениях страны.

"Мы стремимся привлекать, развивать и сохранять сотрудников, владеющих современными знаниями и передовыми технологиями, способных к генерированию новых идей, саморазвитию и творческой реализации. Для воплощения этой цели на предприятии создана целостная система подготовки, переподготовки и повышения квалификации талантливых работников", - сообщил генеральный директор Уральского оптико-механического завода Анатолий Слудных.

В прошлом году свыше 500 рабочих окончили внутрикорпоративные курсы УОМЗ по профессиям: оператор станков с ПУ, регулировщик РЭАиП, монтажник РЭАиП, слесарь-сборщик РЭАиП, токарь, фрезеровщик и другим. Около 60 сотрудников завода прошло переподготовку в учебных заведениях по профессиям и видам работ, подведомственным Ростехнадзору: лифтер, стропальщик, водитель погрузчика, машинист крана и другие. На предприятии активно развивается внутрикорпоративная система дистанционного обучения - в 2016 году ее освоили 528 заводчан. Помимо этого более 250 специалистов предприятия посетили семинары и курсы повышения квалификации в учебных заведениях Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга.

В 2017 году УОМЗ планирует улучшить профессиональные навыки 1370 сотрудников. Более 1000 работников пройдут обучение на внутрикорпоративных курсах, 285 человек посетят семинары и курсы повышения квалификации в различных учебных заведениях России.

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