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"Швабе" подписал соглашение c Российским экспортным центром

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1 августа, 15:00 UTC+3

Благодаря сотрудничеству с РЭЦ холдинг планирует существенно укрепить свои позиции на зарубежных рынках

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Материал из 1 страницы
© Холдинг "Швабе""

Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех заключил соглашение о взаимодействии c Российским экспортным центром (РЭЦ).

Со стороны "Швабе" данный документ подписал заместитель генерального директора Иван Ожгихин, со стороны РЭЦ – глава группы компаний Российского экспортного центра Петр Фрадков.

"По итогам за 2016 год доля экспорта в общей выручке Холдинга составила 28%. Уверен, что благодаря сотрудничеству с Российским экспортным центром нам удастся существенно укрепить свои позиции на зарубежных рынках", - сообщил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

"Развитие экспорта высокотехнологичной продукции является одним из приоритетов в деятельности РЭЦ, поэтому сотрудничество с холдингом "Швабе" является для нас важнейшим шагом в этом направлении. Уникальные технологии "Швабе" обладают, вне всякого сомнения, огромным экспортным потенциалом, и могут сыграть значительную роль в формировании имиджа России как производителя высокотехнологичной продукции", - подчеркнул глава группы РЭЦ Петр Фрадков.

АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) - государственный институт поддержки экспорта, созданный при поддержке Правительства Российской Федерации. Центр представляет собой "единое окно" для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, включая взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами. В рамках заключенного соглашения центр будет оказывать финансовое, правовое, страховое, информационное и консультационное сопровождение различных экспортных проектов "Швабе".

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