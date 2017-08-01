Baltic Weekend 2017 пройдет в Санкт-Петербурге 14–15 сентября

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Москва, 1 августа. Профессионалы в области коммуникаций, топ-менеджеры крупных компаний, высокопоставленные чиновники и известные журналисты – ключевые игроки рынка обсудят на Baltic Weekend 2017 главные события года и влияющие на них факторы.
С 14 по 15 сентября 2017 года в Санкт-Петербурге, в отеле Corinthia, в семнадцатый раз пройдет международный форум по коммуникациям Baltic Weekend – масштабное отраслевое мероприятие с участием российских и зарубежных специалистов по связям с общественностью, маркетологов и рекламистов, а также представителей власти, бизнеса и масс-медиа. Регистрация на форум открыта до 5 сентября.
Организатором Baltic Weekend 2017 выступает коммуникационное агентство SPN Communications. Официальный спонсор мероприятия - компания "МегаФон".
Ежегодно форум собирает более 500 специалистов в области коммуникаций со всего мира – от СНГ и Балтии до Южной Америки. Будущее коммуникационной индустрии, лучшие мировые кейсы, современные технологии и эффективные стратегии продвижения брендов на рынке обсудят лидеры отрасли на Baltic Weekend 2017.
Среди спикеров Baltic Weekend 2017 – генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников, президент международной ассоциации консультантов в области связей с общественностью ICCO, генеральный директор M3 Communications Group Inc. Максим Бехар, Управляющий партнер компании EY Russia Александр Ивлев, член Правления, заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям ПАО "Газпром-нефть" Александр Дыбаль, директор по работе с клиентами Bloomberg Media Елена Мас, заместитель генерального директора по связям с общественностью ФК "Зенит" Жанна Дембо, директор программ Совета содействия Олимпийского комитета России Олег Румянцев, директор департамента коммуникаций оргкомитета "Россия-2018" Владимир Плетюхин, российский спортивный журналист и видеоблогер, главный редактор Sports.ru Юрий Дудь и другие лидеры отрасли.
По словам организаторов, участников ожидает насыщенная деловая программа, профессионалы поделятся лучшим международным и российским опытом, ключевые игроки проанализируют последние изменения коммуникационного рынка и обсудят, что позволит стать лидером в изменившемся мире и какими станет PR в ближайшем будущем.
Кроме того, 14 сентября в честь открытия Baltic Weekend 2017 в атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа состоится торжественная церемония награждения победителей премии по связям с общественностью PROBA Awards 2017. Наряду с Cannes Lions, Global SABRE Awards, Gold Quill Awards, премия PROBA Awards входит в Национальный рейтинг коммуникационных компаний с высшей градацией (класса "А").
Получить дополнительную информацию и ознакомиться с программой можно на сайте мероприятия - http://www.balticweekend.com.
Генеральный информационный партнер – ТАСС;
Генеральный радиопартнер – Business FM;
Официальные информационные партнеры – Russia Today, Интерфакс, Sostav.ru, Сноб;
Информационные партнеры форума – BFM.RU, Live Communication Magazine, Новости СМИ, Аргументы Недели, Mediabitch, Chief Time, СпортБизнесКонсалтинг, PRnews, HeadHunter, Sponsor Consalting, SCAN, Smi2Go, PR Club SPb.
Ассоциации-партнеры Baltic Weekend 2017 – Ассоциация менеджеров России, АКОС, РАСО, АКАР, АКМР, РАМУ, IABC, РАОС.
Анастасия Пшеничникова, менеджер по связям с общественностью
тел./факс: +7 (812) 380-00-07, ext. 278
e-mail: a.pshenichnikova@spncomms.com
Baltic Weekend – крупнейший в Центральной и Восточной Европе международный форум по коммуникациям, объединяющий профессионалов PR из России и зарубежных стран, а также представителей бизнеса, власти, масс-медиа, образовательных структур и общественных организаций, заинтересованных в развитии профессиональных и этичных коммуникаций.
За семнадцать лет в Baltic Weekend приняли участие свыше 8000 специалистов из 40 стран. На пленарных заседаниях семнадцати конференций прозвучали выступления более 1000 экспертов, проведены 110 круглых столов, посвященных тенденциям развития паблик рилейшнз и маркетинговых коммуникаций в России и мире.